أخبار عاجلة

مساء dmc يتابع احتمالية حدوث موجه ثانية من فيروس كورونا -
مساء dmc - المتابعة الحقوقية للانتخابات.. أحد أدلة الشفافية والحياد -
مساء dmc - استقبال حافل من المواطنين لمؤمن زكريا عند تصويته في الانتخابات -
مساء dmc - الرئيس السيسي يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب -
مساء dmc - وسائل إعلان أمريكية: جو بايدن يفوز في الانتخابات الرئاسية -
مساء dmc - المصريون ينتخبون.. مساء dmc يتابع اليوم الأول من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب -
انتخابات نواب مصر - محافظ الغربية: غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة لاستقبال أية شكاوي -
انتخابات نواب مصر - استمرار توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات بمدينة نصر -
انتخابات نواب مصر - محافظ الشرقية: لم نستقبل أية شكاوي متعلقة بالعملية الإنتخابية -
انتخابات نواب مصر - دوائر المرحلة الثانية من انتخابات نواب مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بسبب كورونا.. الصين تمنع سكان دولتين من دخول أراضيها

Print
بسبب كورونا.. الصين تمنع سكان دولتين من دخول أراضيها بسبب كورونا.. الصين تمنع سكان دولتين من دخول أراضيها
قالت: حتى وإن كانت بحوزتهم تأشيرات دخول أو تصاريح للإقامة

بسبب كورونا.. الصين تمنع سكان دولتين من دخول أراضيها

أعلنت الصين، أمس الأربعاء، أنها تمنع المسافرين الأجانب الآتين من بريطانيا وبلجيكا، من دخول أراضيها؛ بسبب تفشي وباء "كوفيد-19" هناك، وشددت القيود المفروضة على المسافرين الآتين من دول عديدة أخرى.

وكانت الصين، التي ظهر فيها للمرة الأولى في نهاية العام الماضي، قد نجحت في غضون أشهر قليلة في السيطرة على الوباء.

وبعدما أغلقت الصين حدودها بشكل كامل تقريبًا في نهاية شهر مارس، وقلصت بشكل كبير الرحلات الدولية منها وإليها؛ عادت وفتحت أبوابها بحذر في الأشهر الأخيرة.

لكن السلطات الصينية قررت، بحسب بيان نُشر على الموقع الإلكتروني للسفارة الصينية في لندن أمس الأربعاء، "تعليق دخول غير الصينيين الموجودين في المملكة المتحدة مؤقتًا"؛ حتى وإن كانت بحوزة هؤلاء تأشيرات دخول إلى الصين أو تصاريح للإقامة فيها.

وأوضح البيان أن "هذا التعليق إجراء مؤقت استلزمه الوضع الحالي لكوفيد-19"؛ وفق ما ذكرته وكالة "فرانس برس".

ووفق "سكاي نيوز" نشر الموقع الإلكتروني للسفارة الصينية في بلجيكا بيانًا مماثلًا.

وبريطانيا هي إحدى أكثر الدول تضررًا من فيروس كورونا المستجد؛ إذ بلغ عدد المصابين بالوباء في المملكة المتحدة أكثر من مليون شخص، توفي منهم ما يقرب من 48 ألفًا.

والخميس، دخل إغلاق عام جديد حيز التنفيذ في المملكة المتحدة، التي تواجه موجة وبائية جديدة.

وبالإضافة إلى بريطانيا وبلجيكا، أعلنت سفارات صينية في عدة دول من بينها فرنسا والولايات المتحدة وألمانيا وسنغافورة وكندا، تشديد القيود المفروضة على الراغبين بالسفر من هذه الدول إلى الصين.

وبموجب الإجراءات الجديدة، أصبح لزامًا على المسافرين من هذه الدول -صينيين أم أجانب- إجراء فحصين مخبريين (مصلي وبي سي آر "تفاعل البلمرة المتسلسل") خلال اليومين السابقين لسفرهم، وإرسال نتيجة هذين الفحصين إلى السفارة الصينية في البلد الذي يعتزمون السفر منه كي تصادق عليهما.

ويعتبر الحصول على نتائج هذين التحليلين المخبريين في غضون 48 ساعة، مشكلة في العديد من البلدان.الصين فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مساء dmc يتابع احتمالية حدوث موجه ثانية من فيروس كورونا

مساء dmc يتابع احتمالية حدوث موجه ثانية من فيروس كورونا

مصر تسجل 208 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و12 وفاة

مصر تسجل 208 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و12 وفاة

مصر تسجل 208 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و12 وفاة

مصر تسجل 208 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و12 وفاة

الجزائر تسجل 12 حالة وفاة و581 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجزائر تسجل 12 حالة وفاة و581 إصابة جديدة بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية