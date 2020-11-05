أخبار عاجلة

مساء dmc يتابع احتمالية حدوث موجه ثانية من فيروس كورونا -
مساء dmc - المتابعة الحقوقية للانتخابات.. أحد أدلة الشفافية والحياد -
مساء dmc - استقبال حافل من المواطنين لمؤمن زكريا عند تصويته في الانتخابات -
مساء dmc - الرئيس السيسي يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب -
مساء dmc - وسائل إعلان أمريكية: جو بايدن يفوز في الانتخابات الرئاسية -
مساء dmc - المصريون ينتخبون.. مساء dmc يتابع اليوم الأول من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب -
انتخابات نواب مصر - محافظ الغربية: غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة لاستقبال أية شكاوي -
انتخابات نواب مصر - استمرار توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات بمدينة نصر -
انتخابات نواب مصر - محافظ الشرقية: لم نستقبل أية شكاوي متعلقة بالعملية الإنتخابية -
انتخابات نواب مصر - دوائر المرحلة الثانية من انتخابات نواب مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بدايتها السبت.. الحصيني يبشر بحالة ماطرة ثانية ويتوقع طقس نهاية الأسبوع

Print
بدايتها السبت.. الحصيني يبشر بحالة ماطرة ثانية ويتوقع طقس نهاية الأسبوع بدايتها السبت.. الحصيني يبشر بحالة ماطرة ثانية ويتوقع طقس نهاية الأسبوع
قال: أجواء نهاية الأسبوع تميل للبرودة آخر الليل تحتاجون ملابس شتوية خفيفة

بدايتها السبت.. الحصيني يبشر بحالة ماطرة ثانية ويتوقع طقس نهاية الأسبوع

توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، تراجع الحالة الممطرة وهي أولى حالات الوسم لهذا العام 1442هـ، ومن السبت 22/ 3/ 1442هـ إن شاء الله، متوقع أن تبدأ الحالة الممطرة الثانية لوسم 1442هـ.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: متوقع أن تكون الحالة الثانية أفضل من الأولى مع فرصة سيول وحبات برد مع رياح مثيرة للأتربة؛ إلا أن يصرفها الله.

وتابع: نطاق تأثير الحالة الممطرة الثانية، أجزاء من مناطق: (مكة، والمدينة، والشمالية، وتبوك، والباحة، وعسير، وجازان، وحائل، والقصيم، وشمال الشرقية، واليمن، والإمارات، وسلطنة عمان، والكويت).

وقال: قوة الحالة بمكة وجنوبها وبين حائل والقصيم وشمال شرقهما، متوقع استمرار الحالة الممطرة عدة أيام.

وأردف: أجواء نهاية الأسبوع -بإذن الله- من معتدلة إلى "تميل للاعتدال" نهارًا، ومن باردة إلى "تميل للبرودة" آخر الليل على الوسطى والشرقية والشمالية والمرتفعات.. تحتاجون ملابس شتوية خفيفة ليلًا.

مكة والمدينة وجازان حارّة نهارًا ومعتدلة ليلًا، ورياح متوسطة الجمعة على الغربية، والسبت على الوسطى والغربية والشمالية.عبدالعزيز الحصيني حالة الطقس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أحداث "سبق" في أسبوع.. الماراثون الأمريكي.. ونهاية "هياط" الأرقام المليونية لمشاهير التواصل.. أحداث ساخنة أشعلت الأسبوع الماضي

أحداث "سبق" في أسبوع.. الماراثون الأمريكي.. ونهاية "هياط" الأرقام المليونية لمشاهير التواصل.. أحداث ساخنة أشعلت الأسبوع الماضي

أحداث "سبق" في أسبوع.. الماراثون الأمريكي.. ونهاية "هياط" الأرقام المليونية لمشاهير التواصل.. أحداث ساخنة أشعلت الأسبوع الماضي

أحداث "سبق" في أسبوع.. الماراثون الأمريكي.. ونهاية "هياط" الأرقام المليونية لمشاهير التواصل.. أحداث ساخنة أشعلت الأسبوع الماضي

راتب ضخم وسينما ومنتجع للاستجمام.. تعرَّف على مزايا الرئيس الجديد للولايات المتحدة

راتب ضخم وسينما ومنتجع للاستجمام.. تعرَّف على مزايا الرئيس الجديد للولايات المتحدة

"متمم" يناقش مستقبل العولمة وأبعادها الاقتصادية اليوم

"متمم" يناقش مستقبل العولمة وأبعادها الاقتصادية اليوم

شبكة عيون الإخبارية