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حملة ترفع دعوى قضائية جديدة لوقف فرز الأصوات في ولاية جورجيا

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حملة ترامب ترفع دعوى قضائية جديدة لوقف فرز الأصوات في ولاية جورجيا حملة ترفع دعوى قضائية جديدة لوقف فرز الأصوات في ولاية جورجيا
قالت: أحد موظفي الاقتراع أخذ بطاقات تصويت غير معالجة وخلطها مع الجاهزة

حملة ترامب ترفع دعوى قضائية جديدة لوقف فرز الأصوات في ولاية جورجيا

رفعت حملة المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية، الرئيس الحالي دونالد ، دعوى قضائية لوقف فرز الأصوات في ولاية جورجيا.

وتزعم الدعوى أن مراقبًا جمهوريًّا شاهَدَ أحد موظفي الاقتراع وهو يأخذ بطاقات تصويت بريدية غير معالجة من غرفة خلفية ويخلطها في بطاقات تم تجهيزها في انتظار جدولتها.

ووفق " اليوم" كانت حملة ترامب قد رفعت دعوى مماثلة في ميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن.

وفي وقت سابق، قال ترامب: "سنلجأ للمحكمة العليا.. نريد وقف عملية التصويت بالكامل".

وجاءت تصريحات الرئيس الأمريكي أثناء الحفل الذي نظّمه في البيت الأبيض بحضور 150 مدعوًّا.دونالد ترامب انتخابات الرئاسة الأمريكية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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