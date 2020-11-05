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شاهد من ميدان الفروسية بحائل.. "صديد" يتوج بكأس الحفل الثالث

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تصدّر "يرقى سنود" شوط "لم تربح".. و"عمارة" الثاني والثالث "مسايفة"

شاهد من ميدان الفروسية بحائل..

تُوّج الجواد "صديد" بكأس الحفل الثالث بميدان الفروسية بحائل، للمالك محمد فهد الشمري، والمدرب عبدالله حمد الشمري، والخيّال توفيق الخضير.

وتكوّن حفل السباق الثالث الذي أقيم عصر أمس الأربعاء، بميدان الفروسية بحائل، من أربعة أشواط على مسافة 2000م.

وصرّح مدير المركز الإعلامي بالميدان المهندس ياسر النازح، بأن الجواد "يرقى سنود" أحرز المركز الأول في الشوط الأول المخصص للدرجة "لم تربح"، للمالك رشيد عايد الهاملي، والمدرب خالد رشيد الهاملي، والخيّال خالد الرويشد.

وكسبت الشوط الثاني لمفتوح، الفرس "عمارة" للمالك خميس راشد الشمري، والمدرب بندر ناصر الدهيش؛ فيما انتزعت صدارة الشوط الثالث، الفرس "مسايفه" لجبر حجي البقعاوي، والمدرب شالح مطني الشمري، والخيّال حجي البقعاوي.

وفي نهاية الحفل، سلّم عضو مجلس إدارة ميدان الفروسية بمنطقة حائل بندر بن طلال الشريم، الكأس للفائز بالشوط الرئيسي.

شاهد من ميدان الفروسية بحائل..

شاهد من ميدان الفروسية بحائل..

شاهد من ميدان الفروسية بحائل..

شاهد من ميدان الفروسية بحائل..

ميدان الفروسية حائل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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