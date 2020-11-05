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قالت: كل الأصوات الصحيحة التي أدلى بها في الولاية تم فرزها بشكل آمن

قالت وزيرة الخارجية في ولاية ميشيغان الأمريكية جوسلين بنسون: إن الدعوى القضائية التي أقامتها حملة ترامب ضد الولاية سعيًّا لوقف عملية فرز الأصوات "تافهة".

وقالت الوزيرة إن كل الأصوات الصحيحة التي أدلى بها في الولاية تم فرزها بشكل آمن ودقيق.

وردًّا على الدعوى القضائية في ولاية ميشيغان، قال رايان جارفي، المتحدث باسم المدعي العام للولاية: إن الانتخابات "جرت بشفافية".

كان الديموقراطي جو بايدن قد أكد أنه يتجه نحو الفوز على الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية، بعد أن حصل على ولايتي الغرب الأوسط المحوريتين ويسكونسن وميشيغان؛ في حين شن الرئيس الجمهوري هجومًا متعدد الجبهات من خلال رفع دعاوى قضائية والمطالبة بإعادة فرز الأصوات.

وتمنح ولايتا ويسكونسن وميشيغان بايدن، نائب الرئيس السابق الذي أمضى خمسة عقود في الحياة العامة، دفعة حاسمة في السباق للحصول على 270 صوتًا في المجمع الانتخابي لازمة للفوز بالبيت الأبيض.

ووفق "سكاي نيوز" حصل ترامب على أصوات الولايتين عندما فاز في انتخابات عام 2016. ومن شأن خسارتهما تقليص فرصه لتأمين أربع سنوات أخرى في المنصب.

وقال بايدن الذي ظهر مع المرشحة لمنصب نائبته كمالا هاريس في ولايته ديلاوير: "والآن بعد ليلة طويلة من الفرز، من الواضح أننا فزنا بعدد كافٍ من الولايات للوصول إلى 270 صوتًا انتخابيًّا مطلوبًا للفوز بالرئاسة... لست هنا لإعلان الفوز؛ لكنني هنا لأقول إنه عند انتهاء الفرز، نعتقد أننا سنكون الفائزين".

وطلبت حملة ترامب التدخل في قضية أمام المحكمة العليا الأمريكية بشأن ما إذا كان ينبغي السماح لولاية بنسلفانيا -وهي ولاية رئيسية أخرى لا تزال تعكف على فرز مئات الآلاف من بطاقات الاقتراع عبر البريد- قبول بطاقات الاقتراع التي تصل متأخرة.

وقالت حملته أيضًا إنها ستطلب إعادة فرز الأصوات في ويسكونسن، وأضافت أنها رفعت دعاوى قضائية في ميشيغان وبنسلفانيا سعيًّا لوقف فرز الأصوات؛ بحجة أن المسؤولين لم يسمحوا للمراقبين بدخول مواقع الفرز.

وفي مجملها تبدو مناورات ترامب القانونية بمثابة مسعى للطعن في نتائج انتخابات لم تُحسم حتى الآن، بعد يوم من توجه ملايين الأمريكيين إلى صناديق الاقتراع خلال جائحة فيروس كورونا التي قلبت الحياة اليومية رأسًا على عقب.

وجاءت هذه التحركات في أعقاب تشكيك ترامب في الصباح الباكر في نزاهة التصويت؛ حيث ادعى الرئيس فوزه، ولمّح -دون إثبات- إلى أن الديمقراطيين سيحاولون سرقة الانتخابات.وزيرة الخارجية ولاية ميشيغان الأمريكية جوسلين بنسون