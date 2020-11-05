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عدو البشرية.. عدد الإصابات بكورونا في العالم يتجاوز 48 مليونًا

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عدو البشرية.. عدد الإصابات بكورونا في العالم يتجاوز 48 مليونًا عدو البشرية.. عدد الإصابات بكورونا في العالم يتجاوز 48 مليونًا
جونز هوبكنز: الوفيات وصلت حتى الآن إلى 1224111 حالة

عدو البشرية.. عدد الإصابات بكورونا في العالم يتجاوز 48 مليونًا

قالت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية: إن عدد الحالات المؤكدة للإصابات بمرض كوفيد-19 في العالم وصل إلى 48 مليون حالة.

وأضافت الجامعة، التي تلخص بيانات السلطات الفيدرالية والمحلية بالولايات المتحدة، أن أحدث المعلومات المتوفرة لديها، تفيد بأن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العالم بلغ 48005784 حالة.

وأشارت الجامعة، إلى أن عدد الوفيات بسبب هذا المرض، وصلت حتى الآن، إلى 1224111 حالة.

في 11 مارس الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي عدوى الجديد في العالم.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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