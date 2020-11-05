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بالمسجد النبوي.. حلقة نقاش عن "المرأة في مواكبة رؤية المملكة في خدمة الحرمين"

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بالمسجد النبوي.. حلقة نقاش عن "المرأة في مواكبة رؤية المملكة في خدمة الحرمين" بالمسجد النبوي.. حلقة نقاش عن "المرأة في مواكبة رؤية المملكة في خدمة الحرمين"
"الحيسوني" تتناول دور المرأة في بناء الوطن وأجهزته في جميع المجالات

بالمسجد النبوي.. حلقة نقاش عن

أقامت الوكالة المساعدة للشؤون النسائية في المسجد النبوي، حلقة نقاش عن بُعد بعنوان "المرأة في مواكبة رؤية المملكة في خدمة الحرمين".

وافتتحت الحلقة الوكيل المساعد للشؤون النسائية سارة بنت مقبل الحيسوني، بكلمة تناولت دور المرأة في بناء الوطن وأجهزته في جميع المجالات، وفي الحرمين الشريفين وفق الضوابط الشرعية، ومشاركتها الفاعلة في صنع القرار فأثبتت قدرتها وكفاءتها -بعد توفيق الله عز وجل- في إدارة الأزمات والتغلب على الصعوبات ورفع مستوى الخدمات وفق أعلى معايير الأمن والسلامة الممكنة، وباستخدام التخطيط والتقانة الحديثة التي جعلتها محورًا أساسيًّا في جميع أعمالها.

واشتملت حلقة النقاش على أربعة محاور رئيسية، تطرقت الوكيل المساعد للشؤون العلمية والتوجيه النسائية سعاد بنت نهار الحربي في المحور الأول لدور المرأة في مواجهة جائحة كورونا وما ترتب عليها من تداعيات.

وتحدثت الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والخدمية النسائية فوزية بنت عاقل السهلي في المحور الثاني عن إسهامات المرأة السعودية في خدمة الحرمين تحديات وفرص؛ بينما عرفت الوكيل المساعد للمكتبات والمطبوعات والبحث العلمي أسماء بنت راضي البلادي في المحور الثالث بدور المرأة التوجيهي والإرشادي في الحرمين الشريفين.

واختتمت الحلقة بالمحور الرابع الذي تحدثت فيه الوكيلة المساعدة للشؤون التطويرية ليلى بنت عايض الساعدي عن المرأة في خدمة الحرمين الشريفين التمكين وقيادة التطوير في ضوء رؤية 2030.

وتأتي تلك اللقاءات ضمن اهتمام الرئاسة العامة للحرمين الشريفين بمكانة المرأة وتمكينها في خدمة ضيوف الرحمن.المسجد النبوي الوكالة المساعدة للشؤون النسائية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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