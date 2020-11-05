اللحظات الحاسمة: "بايدن" ينال ميشيغن.. واحتجاجات تطالب بوقف عد الأصوات

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حملة ترامب قالت إنها ستحصل على أصوات كافية للفوز بحلول نهاية الأسبوع

بينما لم يتم إعلان نتائج التصويت في 5 ولايات رئيسية مهمة، بينها (بنسلفانيا، وجورجيا، وكارولاينا الشمالية)، تعيش أمريكا لحظات حاسمة في سباق الرئاسة المحتدم بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب، وخصمه الديمقراطي جو بايدن.

وتفصيلاً، أفادت مراسلة قناة "العربية" الأربعاء بأن الإعلام الأمريكي أشار إلى فوز بايدن بولاية ميشيغن، وجاء ذلك متزامنًا مع اندلاع احتجاجات أمام قاعات الفرز في الولاية، تطالب بوقف عد الأصوات.

وأضافت المعلومات بأن نتائج أظهرت فرز 99 % من الأصوات في ميشيغن؛ ما يعني فوز بايدن في الولاية المتأرجحة على منافسه الجمهوري الرئيس الحالي دونالد ترامب.

وكان ترامب قد فاز بأصوات هذه الولاية في انتخابات 2016، وقد منحت ميشيغن اليوم بايدن 16 صوتًا من أصوات كبار الناخبين؛ ليرتفع بذلك رصيده إلى 264، مقابل 214 لصالح ترامب في المجمع الانتخابي.

من جهتها، ورغم عدم اكتمال فرز الأصوات، أعلنت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية الأربعاء فوزه بولاية بنسلفانيا، وذلك بعد إرساله فريقًا قانونيًّا إلى هناك من أجل وقف التلاعب، بحسب تعبيرها.

وأضافت الحملة بأنها طلبت وقف عد الأصوات في ولايتَي بنسلفانيا وويسكنسن للتأكد من الشفافية، وكشفت أنها رفعت دعوى قضائية ضد التصويت بالبريد في الولاية المذكورة.

وأكدت حملة ترامب أنها ستحصل على أصوات كافية للفوز بحلول نهاية الأسبوع، وأنها واثقة من الفوز في ولايات (نورث كارولينا، وجورجيا، وأريزونا).



وحتى هذه المرحلة نال الرئيس المنتهية ولايته 214 من أصوات كبار الناخبين، فيما نال بايدن 248، مع عدم وجود إعلان رسمي عن فوز بايدن بميشيغن.