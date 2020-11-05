أخبار عاجلة

مساء dmc يتابع احتمالية حدوث موجه ثانية من فيروس كورونا -
مساء dmc - المتابعة الحقوقية للانتخابات.. أحد أدلة الشفافية والحياد -
مساء dmc - استقبال حافل من المواطنين لمؤمن زكريا عند تصويته في الانتخابات -
مساء dmc - الرئيس السيسي يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب -
مساء dmc - وسائل إعلان أمريكية: جو بايدن يفوز في الانتخابات الرئاسية -
مساء dmc - المصريون ينتخبون.. مساء dmc يتابع اليوم الأول من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب -
انتخابات نواب مصر - محافظ الغربية: غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة لاستقبال أية شكاوي -
انتخابات نواب مصر - استمرار توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات بمدينة نصر -
انتخابات نواب مصر - محافظ الشرقية: لم نستقبل أية شكاوي متعلقة بالعملية الإنتخابية -
انتخابات نواب مصر - دوائر المرحلة الثانية من انتخابات نواب مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

"ألعاب المتحف".. كتيب للأطفال حول متحف المركبات الملكية

Print
"ألعاب المتحف".. كتيب للأطفال حول متحف المركبات الملكية "ألعاب المتحف".. كتيب للأطفال حول متحف المركبات الملكية

مصراوي Masrawy

02:00 ص الخميس 05 نوفمبر 2020

أصدر المجلس الأعلى للآثار، ممثلا في إدارة التنمية الثقافية، كتيب للأطفال خاص بمتحف المركبات الملكية، تحت عنوان "ألعاب المتحف"، بمناسبة افتتاح متحف المركبات الملكية.

وأوضحت الدكتورة رشا كمال مدير إدارة التنمية الثقافية، أن الكتيب يتم استخدامه أثناء برنامج الجولة الإرشادية بالمتحف، والذي بدوره يقوم بدعم مهارات التعلم عند الأطفال خلال جولتهم بالمتحف عن طريق الملاحظة واللعب، بالإضافة إلى مجموعة من الألعاب الترفيهية مثل المتاهة والبازل ولعبة الحروف والبحث عن معنى الأشياء، وقد تم إعداد نسختين منه باللغتين العربية والإنجليزية.

وأضافت أنه تم تعزيز الكتيب بجزء خاص عن السياحة في لتوعية طلاب المدارس بأهمية السياحة وبكيفية التعامل مع السائحين وذلك بالتعاون مع مستشار وزير السياحة والآثار للتدريب.

وأكدت الدكتورة إلهام عبدالرحمن المشرف على التعليم المتحفي بمتحف المركبات الملكية والمشرف على المادة العلمية للكتيب، أن الكتيب يهدف إلى توصيل المعلومات التاريخية المهمة مثل أهمية وقيمة المتحف وتاريخ نشأته بطريقة غير مباشرة للطفل من خلال الكتيب، كما يشرح تخطيط قاعات المتحف، وأهم المواصفات المتبعة في شراء الخيول وأشهر مكان لشرائها والتدريبات والترويض الذي يخضع له الخيول وفريق القائمين على العربات وملابسهم المختلفة.

كما يلقي الكتيب الضوء على بعض القطع الأثرية الهامة المعروضة بالمتحف من بينهم عربة الآلاي الخصوصي والآلاي والنصف الآلاي.

ألعاب المتحفألعاب المتحف 1ألعاب المتحف 2

symptom.png

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - المصريون ينتخبون.. مساء dmc يتابع اليوم الأول من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب

مساء dmc - المصريون ينتخبون.. مساء dmc يتابع اليوم الأول من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب

انتخابات نواب مصر - محافظ الغربية: غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة لاستقبال أية شكاوي

انتخابات نواب مصر - محافظ الغربية: غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة لاستقبال أية شكاوي

انتخابات نواب مصر - استمرار توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات بمدينة نصر

انتخابات نواب مصر - استمرار توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات بمدينة نصر

انتخابات نواب مصر - محافظ الشرقية: لم نستقبل أية شكاوي متعلقة بالعملية الإنتخابية

انتخابات نواب مصر - محافظ الشرقية: لم نستقبل أية شكاوي متعلقة بالعملية الإنتخابية

شبكة عيون الإخبارية