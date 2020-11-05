"ألعاب المتحف".. كتيب للأطفال حول متحف المركبات الملكية

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مصراوي Masrawy

أصدر المجلس الأعلى للآثار، ممثلا في إدارة التنمية الثقافية، كتيب للأطفال خاص بمتحف المركبات الملكية، تحت عنوان "ألعاب المتحف"، بمناسبة افتتاح متحف المركبات الملكية.

وأوضحت الدكتورة رشا كمال مدير إدارة التنمية الثقافية، أن الكتيب يتم استخدامه أثناء برنامج الجولة الإرشادية بالمتحف، والذي بدوره يقوم بدعم مهارات التعلم عند الأطفال خلال جولتهم بالمتحف عن طريق الملاحظة واللعب، بالإضافة إلى مجموعة من الألعاب الترفيهية مثل المتاهة والبازل ولعبة الحروف والبحث عن معنى الأشياء، وقد تم إعداد نسختين منه باللغتين العربية والإنجليزية.

وأضافت أنه تم تعزيز الكتيب بجزء خاص عن السياحة في مصر لتوعية طلاب المدارس بأهمية السياحة وبكيفية التعامل مع السائحين وذلك بالتعاون مع مستشار وزير السياحة والآثار للتدريب.

وأكدت الدكتورة إلهام عبدالرحمن المشرف على التعليم المتحفي بمتحف المركبات الملكية والمشرف على المادة العلمية للكتيب، أن الكتيب يهدف إلى توصيل المعلومات التاريخية المهمة مثل أهمية وقيمة المتحف وتاريخ نشأته بطريقة غير مباشرة للطفل من خلال الكتيب، كما يشرح تخطيط قاعات المتحف، وأهم المواصفات المتبعة في شراء الخيول وأشهر مكان لشرائها والتدريبات والترويض الذي يخضع له الخيول وفريق القائمين على العربات وملابسهم المختلفة.

كما يلقي الكتيب الضوء على بعض القطع الأثرية الهامة المعروضة بالمتحف من بينهم عربة الآلاي الخصوصي والآلاي والنصف الآلاي.