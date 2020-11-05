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اللواء اليحيى يرعى حفل تخرج الدورة الـ44 من طلبة معهد الجوازات

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اللواء اليحيى يرعى حفل تخرج الدورة الـ44 من طلبة معهد الجوازات اللواء اليحيى يرعى حفل تخرج الدورة الـ44 من طلبة معهد الجوازات
حثّ الخريجين على التحلي بالمعاملة الحسنة خلال الأعمال التي ستناط بهم

اللواء اليحيى يرعى حفل تخرج الدورة الـ44 من طلبة معهد الجوازات

تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، رعى المدير العام للجوازات، اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، حفل تخريج الدورة الرابعة والأربعين من طلبة معهد الجوازات مساء أمس، البالغ عددهم (491) طالبًا بمقر معهد الجوازات.

وبُدئ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى المدير العام للجوازات كلمة، حث فيها الطلبة الخريجين على التحلي بالأخلاق الفاضلة والمعاملة الحسنة أثناء تأدية الأعمال التي ستناط بهم، والتقيد بالانضباط العسكري في جميع الأوقات والأماكن.

بعد ذلك توالت فقرات الحفل بكلمة للخريجين، فالعرض العسكري، ثم أدى الخريجون قَسَم الولاء والطاعة.

من جانبه، ذكر مدير معهد الجوازات، العميد دكتور إبراهيم بن عبدالعزيز اللحيدان، أنه تم تطبيق استخدام تقنية المعلومات في معظم أعمال المعهد الإدارية، والأعمال الأخرى المتعلقة بشؤون الطلبة والتعليم والتدريب؛ ما أسهم بشكل كبير وفعّال في إنجاز الأعمال بكفاءة عالية.

وأفاد العميد اللحيدان بأن الملتحقين بهذه الدورة تلقوا تدريبًا مكثفًا على أنظمة الجوازات الآلية، وكذلك التدريب العملي والنظري على نظام الخصائص الحيوية وأجهزة الكشف عن التزوير، إلى جانب إتقان العديد من المهارات الأمنية المتنوعة. معربًا عن تهنئته الخريجين وأولياء أمورهم بهذه المناسبة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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