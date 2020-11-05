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رئيس حكومة تصريف الأعمال اليمنية يشيد بدعم لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض

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رئيس حكومة تصريف الأعمال اليمنية يشيد بدعم السعودية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض رئيس حكومة تصريف الأعمال اليمنية يشيد بدعم لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض
بحث مع السفير الأمريكي الأوضاع الداخلية والدعم الدولي لتحريك العملية السياسية

رئيس حكومة تصريف الأعمال اليمنية يشيد بدعم السعودية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض

أشاد رئيس حكومة تصريف الأعمال اليمنية معين عبدالملك، بالدعم والإشراف والمتابعة الكبيرة والمستمرة من قِبل المملكة لاستكمال تطبيق آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض.

وتفصيلاً، بحث عبدالملك مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن كريستوفر هينزل، الأوضاع والمستجدات على الساحة اليمنية ومنها ما يتصل بالخطوات النهائية الجارية لتطبيق آلية تسريع تنفيذ الاتفاق بجميع جوانبه، واستكمال تشكيل الجديدة.

واستعرض، رئيس الوزراء الخطوات النهائية الجارية لاستكمال تشكيل الحكومة الجديدة والتوافقات بين القوى والمكونات السياسية على الخطوط العريضة لبرنامج عملها، وما يجري في تنفيذ الشق العسكري والأمني من آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض.

وتطرق الجانبان وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إلى التحركات الأممية والدعم الدولي المقدم لتحريك العملية السياسية، والدور المتوقع من المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن في الضغط على ميليشيا الحوثي الانقلابية للرضوخ للحل السياسي وفق المرجعيات الثلاث المتوافق عليها.

وأشاد رئيس الوزراء اليمني، بالدور الأمريكي الثابت والداعم للشرعية والشعب اليمني، لافتًا النظر إلى حرص الحكومة بقيادة الرئيس اليمني على التعاطي الإيجابي مع كل التحركات الأممية والدولية لإحلال السلام وما قدمته من تنازلات من أجل ذلك.

من جهة أخرى، جدد السفير الأمريكي دعم بلاده لجهود المبعوث الأممي لإحلال السلام في اليمن وحث الأطراف على الانخراط بإيجابية في العمل معه, معربًا عن ثقته في أن الحكومة الجديدة ستلعب دورًا مهمًا على صعيد تحسين الأوضاع الاقتصادية والإنسانية، وأن المجتمع الدولي سيكون داعمًا ومساندًا لجهودها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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