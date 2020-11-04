أخبار عاجلة

مساء dmc يتابع احتمالية حدوث موجه ثانية من فيروس كورونا -
مساء dmc - المتابعة الحقوقية للانتخابات.. أحد أدلة الشفافية والحياد -
مساء dmc - استقبال حافل من المواطنين لمؤمن زكريا عند تصويته في الانتخابات -
مساء dmc - الرئيس السيسي يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب -
مساء dmc - وسائل إعلان أمريكية: جو بايدن يفوز في الانتخابات الرئاسية -
مساء dmc - المصريون ينتخبون.. مساء dmc يتابع اليوم الأول من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب -
انتخابات نواب مصر - محافظ الغربية: غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة لاستقبال أية شكاوي -
انتخابات نواب مصر - استمرار توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات بمدينة نصر -
انتخابات نواب مصر - محافظ الشرقية: لم نستقبل أية شكاوي متعلقة بالعملية الإنتخابية -
انتخابات نواب مصر - دوائر المرحلة الثانية من انتخابات نواب مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مجددًا.. مواقع خارجية تنتحل شعار "سبق" لتمرير كذبة جديدة عنوانها منع التجول

Print
مجددًا.. مواقع خارجية تنتحل شعار "سبق" لتمرير كذبة جديدة عنوانها منع التجول مجددًا.. مواقع خارجية تنتحل شعار "سبق" لتمرير كذبة جديدة عنوانها منع التجول
المتحدث الرسمي للداخلية أكد أن القرار لن يتخذ إلا إذا دعت الحاجة وشدَّد على أهمية الرجوع للمواقع الرسمية

مجددًا.. مواقع خارجية تنتحل شعار

نشرت صفحة مزورة، انتحلت اسم وشعار "سبق"، خلال الساعات الماضية خبرًا غير صحيح عن إقرار منع التجوُّل ابتداء من يوم الجمعة.

وعمد القائمون على الصفحة المشبوهة أيضًا إلى تداول صورة للخبر المزوّر، في واقعة متكررة، اعتمدوا خلالها سياسة التلفيق والتزوير لتمرير أكاذيبهم على أنها منشورة في "سبق" بتصميم مشابه للموقع الإخباري للصحيفة.

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، المقدم طلال الشلهوب، قد أجاب عن استفسار صحفي في المؤتمر الصحفي الذي عُقد الأحد الماضي عما يتم تداوله عن فرض منع التجول، وأكد أنه لن يتم فرض منع تجول إلا إذا دعت الحاجة، وبناء على توصيات اللجنة المعنية.

وحذَّر المتحدث الرسمي من تداول الشائعات داعيًا إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية ممثلة في حسابات وزارة الداخلية، ووكالة الأنباء الرسمية.

وتؤكد "سبق" مجددًا عدم علاقتها بالمتداول جملة وتفصيلاً، وتوضح أن جميع أخبار الصحيفة مكانها الوحيد موقعها الرسمي: https://sabq.org، وعبر منصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، داعية الجميع لتحري الدقة والأمانة في النشر والنقل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أحداث "سبق" في أسبوع.. الماراثون الأمريكي.. ونهاية "هياط" الأرقام المليونية لمشاهير التواصل.. أحداث ساخنة أشعلت الأسبوع الماضي

أحداث "سبق" في أسبوع.. الماراثون الأمريكي.. ونهاية "هياط" الأرقام المليونية لمشاهير التواصل.. أحداث ساخنة أشعلت الأسبوع الماضي

أحداث "سبق" في أسبوع.. الماراثون الأمريكي.. ونهاية "هياط" الأرقام المليونية لمشاهير التواصل.. أحداث ساخنة أشعلت الأسبوع الماضي

أحداث "سبق" في أسبوع.. الماراثون الأمريكي.. ونهاية "هياط" الأرقام المليونية لمشاهير التواصل.. أحداث ساخنة أشعلت الأسبوع الماضي

راتب ضخم وسينما ومنتجع للاستجمام.. تعرَّف على مزايا الرئيس الجديد للولايات المتحدة

راتب ضخم وسينما ومنتجع للاستجمام.. تعرَّف على مزايا الرئيس الجديد للولايات المتحدة

"متمم" يناقش مستقبل العولمة وأبعادها الاقتصادية اليوم

"متمم" يناقش مستقبل العولمة وأبعادها الاقتصادية اليوم

شبكة عيون الإخبارية