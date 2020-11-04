أخبار عاجلة

مساء dmc يتابع احتمالية حدوث موجه ثانية من فيروس كورونا -
مساء dmc - المتابعة الحقوقية للانتخابات.. أحد أدلة الشفافية والحياد -
مساء dmc - استقبال حافل من المواطنين لمؤمن زكريا عند تصويته في الانتخابات -
مساء dmc - الرئيس السيسي يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب -
مساء dmc - وسائل إعلان أمريكية: جو بايدن يفوز في الانتخابات الرئاسية -
مساء dmc - المصريون ينتخبون.. مساء dmc يتابع اليوم الأول من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب -
انتخابات نواب مصر - محافظ الغربية: غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة لاستقبال أية شكاوي -
انتخابات نواب مصر - استمرار توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات بمدينة نصر -
انتخابات نواب مصر - محافظ الشرقية: لم نستقبل أية شكاوي متعلقة بالعملية الإنتخابية -
انتخابات نواب مصر - دوائر المرحلة الثانية من انتخابات نواب مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

البلدية النسائية تغلق مطعمًا بالطائف لتدني مستوى نظافة الموقع وأحد العاملين

Print
استدعت أصحاب المحال المخالفة للاشتراطات تمهيدًا لتطبيق العقوبات بحقهم

البلدية النسائية تغلق مطعمًا بالطائف لتدني مستوى نظافة الموقع وأحد العاملين

تواصل أمانة الطائف، ممثلة في "البلدية النسائية الفرعية"، جهودها اليومية، التي رصدت من خلالها تدني مستوى النظافة، وسوء بعض معدات التحضير، وسوء الحفظ والتخزين بعدد من المطاعم والكافيهات بالمحافظة، إضافة لتدني النظافة الشخصية لأحد العاملين.

وشملت الجولة المكثفة العديد من المحال التجارية بمختلف النشاطات التجارية. وتنوعت المخالفات ما بين تدني مستوى النظافة العامة والنظافة الشخصية للعمال، وعدم إبراز الرخصة داخل المحل، ووجود أوانٍ غير صالحة للاستعمال، وسوء تداول المواد الغذائية وتخزينها، إضافة إلى وجود لحوم مجهولة المصدر، تم إتلافها، وسوء نظافة الموقع، وانتهاء الرخص لبعض المحال.

ويتم على ضوء ما يُرصد من مخالفات إشعار أصحاب تلك المحال التجارية بمراجعة البلدية، وذلك بعد الإغلاق الفوري للمنشأة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم، وذلك وفق اللوائح بحجم ونوع المخالفات المرصودة.

البلدية النسائية تغلق مطعمًا بالطائف لتدني مستوى نظافة الموقع وأحد العاملين

البلدية النسائية تغلق مطعمًا بالطائف لتدني مستوى نظافة الموقع وأحد العاملين

البلدية النسائية تغلق مطعمًا بالطائف لتدني مستوى نظافة الموقع وأحد العاملين

البلدية النسائية تغلق مطعمًا بالطائف لتدني مستوى نظافة الموقع وأحد العاملين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أحداث "سبق" في أسبوع.. الماراثون الأمريكي.. ونهاية "هياط" الأرقام المليونية لمشاهير التواصل.. أحداث ساخنة أشعلت الأسبوع الماضي

أحداث "سبق" في أسبوع.. الماراثون الأمريكي.. ونهاية "هياط" الأرقام المليونية لمشاهير التواصل.. أحداث ساخنة أشعلت الأسبوع الماضي

أحداث "سبق" في أسبوع.. الماراثون الأمريكي.. ونهاية "هياط" الأرقام المليونية لمشاهير التواصل.. أحداث ساخنة أشعلت الأسبوع الماضي

أحداث "سبق" في أسبوع.. الماراثون الأمريكي.. ونهاية "هياط" الأرقام المليونية لمشاهير التواصل.. أحداث ساخنة أشعلت الأسبوع الماضي

راتب ضخم وسينما ومنتجع للاستجمام.. تعرَّف على مزايا الرئيس الجديد للولايات المتحدة

راتب ضخم وسينما ومنتجع للاستجمام.. تعرَّف على مزايا الرئيس الجديد للولايات المتحدة

"متمم" يناقش مستقبل العولمة وأبعادها الاقتصادية اليوم

"متمم" يناقش مستقبل العولمة وأبعادها الاقتصادية اليوم

شبكة عيون الإخبارية