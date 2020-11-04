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الانتخابات الأمريكية.. "جو بايدن" يحصل على 248 صوتًا مقابل 214 لـ""

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الانتخابات الأمريكية.. "جو بايدن" يحصل على 248 صوتًا مقابل 214 لـ"ترامب" الانتخابات الأمريكية.. "جو بايدن" يحصل على 248 صوتًا مقابل 214 لـ""
لا تزال عمليات فرز الأصوات مستمرة في بقية الولايات

الانتخابات الأمريكية..

حصل المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن على 248 صوتًا مقابل 214 صوتًا للرئيس الأمريكي دونالد في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي لم تُحسم نتيجتها بعد.

وحصد بايدن الفوز في واشنطن العاصمة و21 ولاية أمريكية أخرى، تشمل ولايات (ويسكونسن، وواشنطن، وأوريغون، وكاليفورنيا، وماين، وإريزونا، ونيو مكسيكو، وكولورادو، وإلينوي، ونيويورك، وفيرمونت، ونيوهامشير، وماساتشوستس، وكونيتيكت، ونيوجيرسي، وديلاوير، وفرجينيا، وميرلاند، وهاواي، ومينيسوتا، ورود آيلاند).

وحقق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حتى الآن الفوز في 23 ولاية، تشمل ولايات (داكوتا الشمالية، وأيداهو، ووايومنغ، وداكوتا الجنوبية، ويوتا، ونبراسكا، وكانساس، وأوكلاهوما، وميزوري، وأركنسا، ولويزيانا، وميسيسبي، وآلاباما، وتينيسي، وكنتاكي، وإنديانا، وفيرجينيا الغربية، وكارولاينا الجنوبية، ومونتانا، وأيوا، وأوهايو، وفلوريدا، وولاية تكساس).

وبلغ عدد المصوتين للمرشح الديمقراطي جو بايدن حتى الآن 70،289،769 مواطنًا أمريكيًّا بنسبة 50،2 % من إجمالي الأصوات، فيما صوت لمنافسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حتى الآن 67،481،162 مواطنًا أمريكيًّا بنسبة 48،2 % من إجمالي الأصوات.

ولا تزال عمليات فرز الأصوات مستمرة حتى الآن في بقية الولايات الأمريكية، التي تنتظر حسم سباق الرئاسة لصالح المتقدم بـ 270 صوتًا من المرشحين، للرئيس الأمريكي الجمهوري دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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