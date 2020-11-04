"النقل" تتجاوز المقياس المحلي في الارتباط الوظيفي المستدام بتحقيق معدل 77%

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"آل مفلح": الوزارة قدمت بيئة عمل محفزة انعكست إيجابياً على إنتاجية الموظفين

حققت وزارة النقل معدلاً يتجاوز المقياس المحلي في الارتباط الوظيفي، ضمن مشروع القياس الدوري للارتباط المهني لموظفي القطاع الحكومي، وهو أحد مبادرات "بيئة عمل محفزة"، لقياس نسبة ارتباط الموظفين بجهاتهم وتحديد الصعوبات والتحديات لإعداد خطط تحسينية لرفع مستوى الارتباط الوظيفي، حيث حققت الوزارة معدل 77% في معدل نسبة الارتباط الوظيفي المستدام، علماً أن المقياس المحلي هو 73%.

وتفصيلاً، أكد مدير عام إدارة الموارد البشرية فهد آل مفلح أن هذا التقدم يأتي نظير ما تقوم به وزارة النقل من خدمات أسهمت ولله الحمد في خلق بيئة عمل محفزة، والتي تنعكس بشكل إيجابي على إنتاجية موظفي الوزارة بما يخدم المستفيدين كافة، وثمن سعادته جهود العاملين في الوزارة كافة، مؤكداً أنهم هم العنصر الفعال في تحقيق نجاحاتها، والعنصر الأول في إنجازاتها.