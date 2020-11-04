أخبار عاجلة

مساء dmc يتابع احتمالية حدوث موجه ثانية من فيروس كورونا -
مساء dmc - المتابعة الحقوقية للانتخابات.. أحد أدلة الشفافية والحياد -
مساء dmc - استقبال حافل من المواطنين لمؤمن زكريا عند تصويته في الانتخابات -
مساء dmc - الرئيس السيسي يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب -
مساء dmc - وسائل إعلان أمريكية: جو بايدن يفوز في الانتخابات الرئاسية -
مساء dmc - المصريون ينتخبون.. مساء dmc يتابع اليوم الأول من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب -
انتخابات نواب مصر - محافظ الغربية: غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة لاستقبال أية شكاوي -
انتخابات نواب مصر - استمرار توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات بمدينة نصر -
انتخابات نواب مصر - محافظ الشرقية: لم نستقبل أية شكاوي متعلقة بالعملية الإنتخابية -
انتخابات نواب مصر - دوائر المرحلة الثانية من انتخابات نواب مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الانتخابات الأمريكية.. "فوكس نيوز": "بايدن" يتقدم على "" في ميشيغان بـ6000 صوت

Print
الانتخابات الأمريكية.. "فوكس نيوز": "بايدن" يتقدم على "ترامب" في ميشيغان بـ6000 صوت الانتخابات الأمريكية.. "فوكس نيوز": "بايدن" يتقدم على "" في ميشيغان بـ6000 صوت
بعد فرز 94% من أصوات الناخبين

الانتخابات الأمريكية..

قالت "فوكس نيوز" الأمريكية أن مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن، يتقدم بـ 6000 صوت على الرئيس دونالد في ولاية ميشيغان بعد فرز 94% من أصوات الناخبين.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن ترامب يتخلف عن منافسه بايدن في السباق إلى البيت الأبيض بفارق 25 نقطة.

وتظهر الإحصاءات التي نشرتها وكالة "أسوشيتد برس" وقناة "فوكس نيوز" أن بايدن أحرز مزيداً من التقدم، وحصد حتى الآن أصوات 238 من أصل أعضاء المجمع الانتخابي الـ538، فيما لا يزال عدد الأصوات التي حصل عليها ترامب عند مستوى 213 صوتاً.

ويحتاج المرشح الفائز إلى حصد أصوات 270 من أعضاء المجمع الانتخابي.

ولا يزال الغموض يلف نتائج الانتخابات، فيما لا تزال عملية فرز الأصوات مستمرة.

وأعرب كل من ترامب وبايدن على حد سواء عن ثقته بفوزه في الانتخابات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
ماذا لو رفض ترامب مغادرة البيت الأبيض؟ .. هذا ما سيحدث معه

ماذا لو رفض ترامب مغادرة البيت الأبيض؟ .. هذا ما سيحدث معه

ماذا لو رفض ترامب مغادرة البيت الأبيض؟ .. هذا ما سيحدث معه

ماذا لو رفض ترامب مغادرة البيت الأبيض؟ .. هذا ما سيحدث معه

رداً على إعلان فوز "بايدن".. حملة "ترامب": الانتخابات لم تنته بعد

رداً على إعلان فوز "بايدن".. حملة "ترامب": الانتخابات لم تنته بعد

رداً على إعلان فوز "بايدن".. حملة "ترامب": الانتخابات لم تنته بعد

رداً على إعلان فوز "بايدن".. حملة "ترامب": الانتخابات لم تنته بعد

شبكة عيون الإخبارية