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بحد أقصى 1575 جنيهًا.. "القوى العاملة": صرف "دفعتين × دفعة" للعاملين بالسياحة

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بحد أقصى 1575 جنيهًا.. "القوى العاملة": صرف "دفعتين × دفعة" للعاملين بالسياحة بحد أقصى 1575 جنيهًا.. "القوى العاملة": صرف "دفعتين × دفعة" للعاملين بالسياحة

مصراوي Masrawy

03:43 م الأربعاء 04 نوفمبر 2020


كتب- يوسف عفيفي:
كشف وحيد عاصم، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، عن صرف وزارة القوى العاملة الإعانة المقررة من صندوق الطوارئ، للدفعتين الثانية والثالثة في (دفعة واحدة) للعاملين بالقطاع السياحي نتيجة أزمة "كورونا".

وأوضح عاصم، خلال حديثه إلى "مصراوي"، اليوم الأربعاء، أن الكشوف المرفقة أدناه، توضح أسماء المنشآت التي تم التحويل لها وعددها (٣١٧) منشأة، على أن تقوم كل غرفة من الغرف الخمس بدروها، في توزيع الكشوف على شركات السياحة والفنادق الثابتة والعائمة والمحلات والبازارات والغوص.

وأشار عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية إلى أن التحويلات المالية لباقي المنشآت الأخرى ستتوالى خلال الأيام القليلة المقبلة، لافتًا إلى أن التحويلات المالية بدأت بالفعل يوم الأحد الماضي على الحسابات البنكية للمنشآت السياحية.

وقال "عاصم"، إن الصرف يتم مباشرة طبقًا للمرتب الأساسي لكل منشأة في التأمينات بحد أدنى 600 جنيه، وحد أقصى 1575 جنيهًا، لافتًا إلى أن الصرف يتم شهرين في شهر "دفعتين في دفعة".

وكانت وزارة القوى العاملة، أعلنت استكمال صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالوزارة، صرف الدفعتين الثانية والثالثة من إعانات الطوارئ للعاملين بقطاع السياحة المتضرر من ، والتي تصل إلى 317 مليونًا و305 آلاف و236 جنيهًا، لنحو 146 ألفًا و610 عمال يعملون في 2204 منشآت متضررة من جائحة فيروس كورونا.

يأتي الصرف بنسبة 100% من الأجر الأساسي للعاملين، وهو الحد الذي قام صاحب العمل بالتأمين عليهم به والمثبت في التأمينات بحد أدنى 600 جنيه، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح بصرف رواتب العمالة المنتظمة للقطاعات المتضررة من "كورونا"؛ وفي مقدمتها السياحة.

وتم وضع قواعد للصرف للقطاعات المتضررة؛ خصوصًا قطاع السياحة بالاتفاق بين وزارات القوى العاملة والسياحة والتخطيط والتنمية والاقتصادية لإعانة ذلك القطاع، ووفقًا لها يتم تقديم الطلبات إلى الاتحاد العام للغرف السياحية لمراجعتها وتقديمها إلى الصندوق، والذي بدوره يقوم بمراجعتها مع التأمينات الاجتماعية، وعلى إثره يتم الصرف للمنشآت المتعثرة بموجب شيكات أو تحويلات بنكية على الحساب الخاص بها.

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