"بانيغا" و"المعيوف" الأفضل في أكتوبر.. وسعود عبدالحميد أول الواعدين تميزاً

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توزّعت الأفضلية بين الهلال والاتحاد والشباب والفتح

وقع اختيار الفريق الفني لرابطة الدوري السعودي للمحترفين على البلجيكي يانييك فيريرا مدرب نادي الفتح، والأرجنتيني إيفر بانيغا لاعب نادي الشباب، وعبدالله المعيوف حارس مرمى نادي الهلال لجائزة الأفضلية لشهر أكتوبر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما حصل سعود عبدالحميد لاعب نادي الاتحاد على أول جوائز الأفضلية للاعبين الواعدين.

وجاء اختيار الفريق الفني للمدرب "فيريرا" لجائزة أفضل مدرب، نظير المستويات التي قدمها فريق الفتح خلال الجولات الثلاث الماضية والتي منحت فريقه صدارة الترتيب بسبع نقاط، متفوقاً بفارق الأهداف عن الهلال والفيصلي والشباب على التوالي، فيما أسهمت المستويات الكبيرة التي قدمها النجم الأرجنتيني "بانيغا" مع ناديه الشباب في اختياره لجائزة الأفضلية على مستوى اللاعبين، فيما حقق عبدالله المعيوف جائزة أفضل حارس خلال الشهر، بعد أن تمكن من حماية مرمى فريقه خلال الجولات الثلاث الماضية، وهو ما أسفر عن ولوج هدف وحيد في شباكه، ومحافظته على نظافة شباكه في لقاءين من اللقاءات الثلاث التي خاضتها الفرق حتى الآن، فيما وقع اختيار الفريق الفني للرابطة على سعود عبدالحميد لاعب نادي الاتحاد لجائزة أفضل لاعب واعد، نظير مستوياته التي قدمها مع ناديه خلال الجولات الماضية مقارنة باللاعبين الواعدين المحليين.

ويضم الفريق الفني كلا من: خالد القروني، تركي السلطان، سلطان اللحياني، خالد الشنيف، ويوسف الغدير، حيث يتم اختيار الفائزين بالجوائز، وفقاً لعدد من المعايير الفنية لكل جائزة التي تم الإعلان عنها مسبقاً والإحصائيات المقدمة من شركة "أوبتا" الشريك الإحصائي للرابطة.