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وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية يعدّ المخطط الإستراتيجي لأراضيه

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وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية يعدّ المخطط الإستراتيجي لأراضيه وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية يعدّ المخطط الإستراتيجي لأراضيه
بموجب عقد أبرمته أمانته اليوم مع أحد مكاتب الاستشارات الهندسية

وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية يعدّ المخطط الإستراتيجي لأراضيه

أبرمت أمانة وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية، بتوجيه من الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة رئيس مجلس نظارة الوقف، اليوم، عقد مشروع إعداد مخطط إستراتيجي عام لأراضي الوقف مع أحد مكاتب الاستشارات الهندسية.

يأتي ذلك ضمن أولويات أمانة الوقف لضمان الاستغلال الأنسب لأراضي الوقف وتحقيق أعلى عوائد ممكنة.

ويهدف المشروع للإسهام في تحقيق الأهداف التنموية للوقف لبناء الإنسان وتنمية المكان، في إطار الجهود القائمة للوقف لمواكبة رؤية المملكة 2030 للاستدامة والتوسع وتقديم خدمات متميزة في العمل الخيري.وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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