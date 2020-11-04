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أمانة الشرقية تهيئ مواقف لذوي الإعاقة في المرافق العامة بالقطيف

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أمانة الشرقية تهيئ مواقف لذوي الإعاقة في المرافق العامة بالقطيف أمانة الشرقية تهيئ مواقف لذوي الإعاقة في المرافق العامة بالقطيف
بشكل يلبي احتياجاتهم ومتطلباتهم للدخول والمشاركة مع بقية المجتمع

أمانة الشرقية تهيئ مواقف لذوي الإعاقة في المرافق العامة بالقطيف

بدأت أمانة المنطقة الشرقية، بإنشاء وتهيئة مواقف ومنزلقات مخصصة لذوي الإعاقة في الأماكن التي يرتادونها في الواجهات البحرية والمتنزهات والمرافق العامة بمحافظة القطيف.

وتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج جودة الحياة وأنسنة المدن، وحرصًا على تسهيل وتيسير حركة ذوي الإعاقة وكبار السن في الاستفادة من المرافق العامة بتوفير مواقف خاصة لسياراتهم.

وتسعى الأمانة إلى تقديم التسهيلات لذوي الإعاقة وكبار السن ضمن المعايير الأساسية لتوفير الخدمة لهم من خلال تهيئة البيئة وتكييفها بشكل يلبي احتياجاتهم ومتطلباتهم للدخول والاستمتاع بمكونات المرافق العامة، وممارسة هوايتهم، وتمكينهم من المشاركة بشكل كامل في المجتمع، يكفل لهم المساواة مع بقية أفراد المجتمع.أمانة المنطقة الشرقية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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