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عدد الأصوات اللازمة للفوز بالانتخابات هو 270 صوتًا من أصوات المجمع الانتخابي

كشفت وكالة "أسوشيتد برس"، أن المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية #بايدن، يتقدم في أصوات المجمع الانتخابي بـ238 صوتًا مقابل 213 لـ#ترامب؛ موضحة أن عدد الأصوات اللازمة للفوز بالانتخابات هو 270 صوتًا من أصوات المجمع الانتخابي.

وفي وقت سابق اليوم، قالت حملة المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية، جو بايدن: إن لديها "فرقًا قانونية" تقف على أهبة الاستعداد إذا ذهب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى المحكمة العليا.

وقال مدير الحملة، جين أو مالي ديلون، في بيان: "إذا نفّذ الرئيس تهديده بالذهاب إلى المحكمة لمنع الفرز المناسب للأصوات؛ فلدينا فِرَق قانونية مستعدة للانتشار لمقاومة هذا الجهد".

وأشار ترامب، في كلمة مصورة، أعقبت تحقيق حملته انتصارات في عدد من الولايات، إلى عزمه اللجوء إلى أعلى محكمة في البلاد لوقف فرز الأصوات بالبريد التي تتم بشكل غير قانوني؛ على حد تعبيره.

وأعرب الرئيس الأمريكي، في عدة مناسبات سابقة، عن رغبته في إعلان النتائج ليلة الانتخابات. وكتب في تغريدة: "لا بد من معرفة نتائج الانتخابات ليلة الانتخاب. لا أيام ولا شهور ولا حتى سنوات بعد ذلك". وقال، ترامب، في تجمع انتخابي قبيل المواجهة الحاسمة: "بمجرد أن تنتهي تلك الانتخابات، سنستعين بمحامين".انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن