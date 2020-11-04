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"متحدث الموارد البشرية": ما يحكم العلاقة بين صاحب العمل والعامل هو "العقد الموثق"

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"متحدث الموارد البشرية": ما يحكم العلاقة بين صاحب العمل والعامل هو "العقد الموثق" "متحدث الموارد البشرية": ما يحكم العلاقة بين صاحب العمل والعامل هو "العقد الموثق"
قال: مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية ستنعكس إيجابياً على جاذبية السوق واستقطاب الكفاءات

ذكر المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ناصر الهزاني، أن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية جاءت تأكيداً على أن ما يحكم العلاقة بين صاحب العمل والعامل هو عقد العمل الموقع بينهما والموثق من خلال برنامج توثيق العقود.

وقال "الهزاني": المبادرة ستنعكس إيجابياً على جاذبية سوق العمل واستقطاب الكفاءات.

وكانت قد أعلنت وزارة الموارد البشرية في وقت سابق اليوم، مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية؛ إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني حيث تقدم المبادرة ثلاث خدمات رئيسة، هي: خدمة التنقل الوظيفي وتطوير آليات الخروج والعودة وتطوير آليات الخروج النهائي.

وتشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، على أن تدخل المبادرة حيز التنفيذ في تاريخ 14 مارس المقبل من عام 2021م.وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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