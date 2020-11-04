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أمريكا.. مرشح متوفى بكورونا يفوز في انتخابات مجلس النواب

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أمريكا.. مرشح متوفى بكورونا يفوز في انتخابات مجلس النواب أمريكا.. مرشح متوفى بكورونا يفوز في انتخابات مجلس النواب
كان قد أصيب بالفيروس منذ أسابيع وخلال الحملة الانتخابية

أمريكا.. مرشح متوفى بكورونا يفوز في انتخابات مجلس النواب

فاز مرشح لمجلس النواب في ولاية نورث داكوتا، أمس الثلاثاء، في الانتخابات رغم وفاته منذ أسابيع قليلة بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، خلال الحملة الانتخابية.

وأعلنت وسائل الإعلام المحلية في منطقة بيسمارك فوز الراحل ديفيد انداهل، من الحزب الجمهوري، الذي توفي في 6 أكتوبر الماضي عن 55 عاماً، بعد احتجازه في الطوارئ في مركز طبي.

وبحسب وكالة إفي يرجع فوز انداهل، إلى الرقم القياسي من التصويت عبر البريد الإلكتروني، في الانتخابات التي جرت في خضم تفشي المستجد، إذ وصل عديد من أوراق الاقتراع قبل النبأ المأساوي.انتخابات مجلس النواب أمريكا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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