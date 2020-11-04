الانتخابات الأمريكية تدفع الليرة التركية لمزيد من الهبوط

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العملة فقدت ما يقرب من 30% من قيمتها هذا العام

عاودت الليرة التركية التراجع، اليوم الأربعاء؛ بسبب تأخر حسم نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

ووفق وكالة "بلومبرغ" للأنباء؛ فقد تراجعت الليرة بـ1.3% إلى 8.5029 ليرات لكل دولار، وهي الخسارة التاسعة خلال عشرة أيام.

وبهذا التراجع؛ فقدت الليرة ما يقرب من 30% من قيمتها هذا العام، رغم إجراءات البنك المركزي لتشديد تكاليف الاقتراض هذا الأسبوع.

جدير بالذكر أن فوز "ترامب"، الذي يعارض فرض عقوبات على تركيا بسبب شرائها منظومة صواريخ روسية؛ سيعزز الليرة.

أما المرشح الديمقراطي جو بايدن، فيتخذ موقفًا صارمًا ضد الحكومة التركية، وربما يتخذ موقفًا أكثر صرامة بالمقارنة مع "ترامب".الليرة التركية الانتخابات الرئاسية الأمريكية