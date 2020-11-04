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تمّ مؤخراً تكريم شركة "تيلي بيرفورمانس" (المدرجة في بورصة باريس تحت الرمز: Paris:TEP) في مصر، وهي إحدى الشركات الفرعية التابعة لشركة "تيلي بيرفورمانس" الرائدة عالميّاً في مجال إدارة تجربة العملاء متعدّدة القنوات من خارج الشركة، كواحدة من أفضل أماكن العمل في مصر وفي قطاع الاستعانة بمصادر خارجية في الأعمال "بي بيه أو". ويُعد برنامج ’أفضل أماكن العمل‘ برنامج ترخيص عالمي يمنح أرباب العمل في دول مختلفة فرصة الاطّلاع على المزيد من المعلومات حول تفاعل ورضى موظفيهم، وتكريم أولئك الذين يقدمون تجربة عمل استثنائية مع أعلى المعايير على صعيد ظروف العمل. وحققت الشركة نتائج استثنائيّة في جوانب متعددة ذات صلة بمكان العمل من قبيل الريادة، وفرص التعلّم، والثقافة المؤسسيّة، والنموّ الشخصي للموظفين. ونتيجةً لذلك تمّ تكريمها باعتبارها مكان العمل المفضّل في مصر.

وقال مصطفى فهمي، الرئيس التنفيذي للشركة في مصر، في هذا السياق: "ترمز هذه الجائزة إلى كلّ ما نسعى إلى تحقيقه بشكل يومي، ليس لموظفينا فحسب بل لعملائنا ومساهمينا ومجتمعنا أيضاً. وقد يكون هذا العام الأوّل الذي نحصل فيه على الترخيص، لكنّه بالطبع لن يكون الأخير".

ومن جهتها، قالت مهى فهمي، مدير الموارد البشرية للشركة في مصر: "يُعتبر موظّفونا بمثابة أصول للشركة، ونسعى دائماً لتنمية بيئة عمل إيجابيّة وجذابة لهم. وقد ساعدنا برنامج ’أفضل أماكن العمل‘ في مصر على التأكيد على أنّ ما نعمل على تحقيقه كل يوم هو محطّ وتقدير وقيمة عالية في قطاعنا".

وصرّح حمزة إدريسي، مدير البرنامج في مصر: "على الرغم من الاضطراب الناجم عن الجائحة، نجحت شركة ’تيلي بيرفورمانس‘ في مصر بالحفاظ على ثقافة تُولي اهتماماً كبيراً بجودة حياة ورفاه موظفيها، إذ تفخر المؤسّسة بالجهود المستمرّة لتطوير الموظفين ودعمهم والارتقاء بهم في مختلف الأدوار المُناطة بهم".