"تقني مكة" يحتضن المعسكر الكشفي الرقمي لجوالة المؤسسة العامة للتدريب

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كدسة :يستهدف بناء القدرات الريادية لمنسوبيها لتحقيق رؤية 2030

تنظم الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة فعاليات المعسكر الكشفي الرقمي لجوالة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وذلك خلال الفترة من 19 وحتى 21 من الشهر الهجري الحالي.

وصرح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة فيصل بن عقيل كدسة أن هذا المعسكر يأتي ضمن خطط المؤسسة ممثلة بالإدارة العامة للأنشطة وبما ينعكس بشكل إيجابي على المتدربين والمتدربات لتنمية جوانب الولاء والانتماء ودعمهم بالممارسات والخبرات العملية وتنمية قدراتهم الشخصية، والتطوير الذاتي من خلال برامج إثرائية رقمية تنفذ عن بعد وتتسم بالتنوع والشمول والقيم السامية التي يتصف بها المجتمع السعودي.

وأوضح "كدسه" أن هذا المعسكر يعد أحد المعسكرات الذي تنسجم ورؤية المؤسسة التي أفردت حيزاً كبيراً من الاهتمام بأبنائها المتدربين والمتدربات وتأهيلهم لأدوار أكثر فاعلية وتزويدهم بمنظومة من القيم والبرامج التي تؤكد الدور الاجتماعي لمتدربيها وغرس ثقافة العمل الجمعي والتطوعي وبناء القدرات الريادية لتحقيق رؤية المملكة 2030.

فيمت أكد قائد المعسكر، مشرف النشاط الكشفي بالإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة المهندس وليد بن خالد فلمبان أن المعسكر يستقطب عن بعد المشاركين والمشاركات من أبناء وبنات التدريب التقني، سعياً لتطوير خبراتهم من خلال العديد من البرامج التي تستهدف الفنون والمهارات والهوايات الكشفية، وإيجاد الحلول الذكية لتطوير انشطة وبرامج المراحل عبر التطبيقات الإلكترونية، كما يتضمن المعسكر برامج الأعمال المكتبية، والدورات التطويرية كصناعة الأفلام والأنفوقرافيك والفوتوشوب، المهارات الحياتية، والمشاريع الصغيرة، إضافة إلى دورات في شارات الهوايات الكشفية تشمل وسام كشفيي العالم، وشارات الهوية والجدارة ومهارات الحبال.

ويستقبل المعسكر المشاركين فيه من خلال الرابط :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmmNFD4jztiTYyOrZckJATbgBkpRHffihQc3KNN_ds-prErw/viewform?pli=1