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رئيس "تحكم" يتوّج الفائزين في بطولة جدة للرياضات اللاسلكية

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رئيس "تحكم" يتوّج الفائزين في بطولة جدة للرياضات اللاسلكية رئيس "تحكم" يتوّج الفائزين في بطولة جدة للرياضات اللاسلكية
تضمنت دورة عن التحكيم لشرح الشروط والقوانين والمعايير

رئيس

توّج رئيس الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد والروبوت "تحكم" سعود بن بداح الفغم، الفائزين بالمراكز الأولى في بطولة جدة للرياضات اللاسلكية التي نظمها الاتحاد يوم الجمعة في صالة وزارة الرياضة بجدة .

وحقق فايز كعكي المركز الأول في فئة طائرات الإندور، وثانياً سعيد العمري، وفِي المركز الثالث محمد عبدالعزيز .

وفِي فئة سيارات الدرفت "دفع خلفي"؛ جاء في المركز الأول سعد السليماني، وحلّ ثانياً أحسن أمجد، وفِي المركز الثالث ماجد الصيعري، وفِي فئة سيارات الدرفت "دفع رباعي " حقق المركز الأول سلطان شملان وثانياً ماجد هاشم .

وأقيمت ضمن البطولة دورة تحكيم الطائرات اللاسلكية التي شهدت شرح شروط التحكيم وقوانينه ومعايير احتساب النقاط والدرجات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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