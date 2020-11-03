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إيقاف مزاد ضرية للإبل.. لعدم التزام بعض مرتاديه بإجراءات الوقاية

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إيقاف مزاد ضرية للإبل.. لعدم التزام بعض مرتاديه بإجراءات الوقاية إيقاف مزاد ضرية للإبل.. لعدم التزام بعض مرتاديه بإجراءات الوقاية
عقب انتشار مقاطع رصدت التهاون في وضع الكمامة وتفادي التجمعات

إيقاف مزاد ضرية للإبل.. لعدم التزام بعض مرتاديه بإجراءات الوقاية

أوقفت الجهات المختصة مزاد محافظة ضرية للإبل؛ حرصاً على سلامة وصحة الجميع والتزماً بإجراءات منع تفشي .

وذكرت مصادر أن أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل بن عبدالعزيز بإيقاف مزاد ضرية السنوي للإبل لهذا العام، حرصاً منه على سلامة الجميع من مرض كورونا.

يُذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقاطع فيديوهات تصور تجمعات في المزاد وسط ضعف التزام البعض بالإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا، ومنها وضع الكمامة والتباعد وعدم التجمعات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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