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رجلا أعمال  يتكفلان باحتياج محافظة الزلفي من الأجهزة اللوحية

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تفاعلاً مع مبادرة أمير منطقة الرياض

رجلا أعمال  يتكفلان باحتياج محافظة الزلفي من الأجهزة اللوحية

تبرع رجلا الأعمال عبداللطيف ومحمد الفوزان بكامل ما تبقى من احتياج محافظة الزلفي من الأجهزة اللوحية مع شرائحها.

ياتي هذا امتداداً للتفاعل مع مبادرة أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز لدعم الطلاب والطالبات من ذوي الدخل المحدود في المنطقة (تعلم من منزلك).

من جهته نوه مدير ومنسوبو تعليم الزلفي بهذه المبادرة الكريمة من أمير المنطقة بدعم الطلاب والطالبات الأكثر حاجة لأجهزة لوحية لمواصلة رحلتهم التعليمية، مقدمين شكرهم لرجلي الأعمال عبداللطيف ومحمد الفوزان على تفاعلهما غير المستغرب.

يذكر أن مبادرة أمير الرياض (تعلم من منزلك) تهدف إلى مساعدة الطلاب والطالبات بأجهزة لوحية تعينهم على أداء المتطلبات الدراسية عن بعد أسوة بزملائهم، ودعم مسيرة التعليم عن بعد.

رجلا أعمال  يتكفلان باحتياج محافظة الزلفي من الأجهزة اللوحية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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