تأجيل محاكمة "البشير" في قضية انقلاب 1989 إلى الأسبوع المقبل

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المحكمة استمعت إلى ردّ فريق الدفاع على بيان الاتهام

أرجأت محكمة سودانية، اليوم الثلاثاء، محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، و27 شخصاً إلى 10 نوفمبر؛ لاستكمال الاستماع إلى ردود محامي الدفاع على نص الاتهام، الذي تلاه النائب العام تاج السر الحبر.

وبين القاضي عصام الدين محمد إبراهيم، أن الجلسة القادمة لاستكمال سماع الرد على بيان الاتهام ستعقد بعد أسبوع فقط من الآن، وفقاً لـ"فرانس 24".

وعقدت الجلسة الثامنة من المحاكمة في قاعة تراعي إجراءات السلامة من "كوفيد-19".

واستمعت المحكمة خلال الجلسة إلى رد فريق من المحامين على بيان الاتهام، الذي تلاه النائب العام السوداني في الجلسة الماضية، ما دفع ممثلي الدفاع إلى الانسحاب؛ بحجة أنه كان ضمن مقدمي البلاغات في القضية قبل تقلّده منصبه.

وهذه هي الجلسة الثامنة لمحاكمة المتهمين الـ28 بتهمة تنظيم الانقلاب، الذي أوصل "البشير" إلى السلطة في 1989، وفي حال إدانتهم سيواجهون عقوبات يمكن أن تصل إلى الإعدام.