صحيفة ألمانية تنشر صورة"يُعتقد أنها لمنفذ هجوم فيينا القتيل"

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مصراوي Masrawy

وكالات:

نشرت صحيفة "بيلد" الألمانية صورة لأحد المشاركين في الهجوم الإرهابي الذي وقع بالعاصمة النمساوية فيينا، موقِعًا 5 قتلى (4 مدنيين وأحد المهاجمين)، وإصابة ما لا يقل عن 15 آخرين.

ورجّحت الصحيفة بنسبة كبيرة أن الصورة تعود للمهاجم الذي لقي حتفه برصاص إن شرطة فيينا، فيما رفض المتحدث باسم وزارة الداخلية النمساوية تأكيد ذلك.

وعمدت الصحيفة إلى تمويه الصورة، التي يظهر فيها شخص مُلتح ومُدجج بالسلاح، إنفاذًا لدعوات الشرطة النمساوية بعدم نشر صور أو بث مقاطع فيديو توضيح هويات المهاجمين في وسائل الإعلام.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، أعلن وزير الداخلية النمساوي كارل نيهامر، أن منفذ الهجوم القتيل كان من أنصار داعش، وأُدين بالإرهاب لمحاولته السفر إلى سوريا للانضمام إلى التنظيم الإرهابي، وحِكم عليه السجن لمدة 22 شهرا، فيما حصل على إفراج مشروط في ديسمبر.

وقال فلوريان كلينك، رئيس تحرير صحيفة "فالتر"، إنه يُدعى كارتين إس، وعمره 20 عاما، وهو من أصل ألباني، لكن والديه من مقدونيا الشمالية.

كان مسلحون مُدججون بالأسلحة فتحوا النار مساء أمس الاثنين في وسط فيينا بـ 6 مواقع "مجاورة لشارع يضم الكنيس المركزي"، بحسب الشرطة النمساوية.