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"المياه الوطنية" تبدأ في تشغيل الضخ الرسمي لمياه المشروع الشامل بمحافظة الغزالة

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يخدم أكثر من 4 آلاف نسمة.. بأطوال تجاوزت 41 كيلو مترًا

بدأت شركة المياه الوطنية، ممثلة بالمديرية العامة لخدمات المياه بمنطقة حائل في تشغيل الضخ الرسمي لمياه المشروع الشامل بمحافظة الغزالة؛ يأتي ذلك وفقًا لخطط رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين مستوى الخدمات في المنطقة.

وأوضح مدير عام خدمات المياه في منطقة حائل، المهندس خالد بن عيد الجمعان، أن مشروع ضخ المياه عبر الشبكة للأحياء الجديدة بمحافظة الغزالة جنوب حائل سيخدم أكثر من 4,140 نسمة، كما يسهم في الاستغناء عن 800 رحلة صهريج شهريًا ضمن خطط رفع الكفاءة التشغيلية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

وقال "الجمعان": "تضمن المشروع تنفيذ خطوط لشبكة المياه بأطوال تجاوزت 41 كيلو مترًا طوليًا، وتشييد خزان أرضي بسعة 10 آلاف متر مكعب، وتنفيذ 414 توصيلة مياه للعقارات المخدومة".

وبيّن "الجمعان"، أن الإدارة العامة لخدمات المياه في منطقة حائل تعكف على تنفيذ مشروعات في مجالي المياه والمعالجة البيئية، وذلك من أجل تعظيم الاستفادة من جميع المصادر المتاحة وتنميتها، بهدف استدامتها والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعملاء في المنطقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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