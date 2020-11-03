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"النصر" يستأنف قرار "الآسيوي" رفض احتجاجه ضد "بيرسبوليس" الإيراني

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"النصر" يستأنف قرار "الآسيوي" رفض احتجاجه ضد "بيرسبوليس" الإيراني "النصر" يستأنف قرار "الآسيوي" رفض احتجاجه ضد "بيرسبوليس" الإيراني
"السويكت" يعين "الدخيل" رئيساً تنفيذياً للنادي

رفعت إدارة "النصر" مذكرة قانونية إلى لجنة الاستئناف في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وذلك بعدما رفضت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد القاري، الاحتجاج المقدم تجاه أهلية مشاركة بعض لاعبي "بيرسبوليس" الإيراني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وأوضح النادي عبر حسابه الرسمي في "تويتر" خبراً جاء فيه: رفعت إدارة "النصر" مذكرتها القانونية إلى لجنة الاستئناف في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وذلك بعد اطلاعها على حيثيات القرار وفق الفترة الزمنية المحددة.

وكان "بيرسبوليس" الإيراني قد تغلب على "النصر" في نصف نهائي دوري أبطال آسيا بركلات الترجيح 5-3 مطلع الشهر الماضي، ورفعت إدارة النادي النصر حينها احتجاجاً رفضته لجنة الانضباط والأخلاق في التاسع من أكتوبر.

من جهة أخرى، أصدر رئيس مجلس إدارة نادي النصر الدكتور صفوان السويكت قراراً يقضي بقبول الاستقالة التي تقدم بها الرئيس التنفيذي ناصر الجميد بناء على طلبه؛ نظراً لظروفه الشخصية مع استمراره عضواً في مجلس الإدارة.

كما أصدر قراراً بتعيين الدكتور عبدالله الدخيل رئيساً تنفيذياً للنادي، متمنياً لهما التوفيق بإذن الله.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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