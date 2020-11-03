إنقاذًا لحياته.. مناشدة لنقل "الراشدي" لمستشفى متخصص

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أُصيب بجلطة منذ 10 أيام في المظيلف.. ولا يوجد طبيب قلب

ناشد أبناء الثمانيني، علي حسن الراشدي، نقل والدهم إلى مستشفى متخصص بعد إصابته بجلطة في القلب منذ 10 أيام ودخوله العناية المركزة في مستشفى المظيلف العام .

وقال حسن علي الراشدي لـ"سبق": أُصيب والدي الثمانيني بجلطة في القلب أدخل بسببها العناية المركزة بمستشفى المظيلف العام، وبينت الفحوصات انسداد الشريان وتضخم في القلب وسوائل على الرئة.

وأضاف: منذ 10 أيام وحالته الصحية تزداد سوءاً؛ حيث لا يوجد طبيب قلب في مستشفى المظيلف وتم رفع البلاغين برقمي 2984607و2990621 للوزارة بطلب نقله لمستشفيات متخصصة لإنقاذ حياته، إلا أنه لم يتم التفاعل.

وأردف "الراشدي": أناشد المسؤولين في وزارة الصحة نقل والدي لمستشفى متخصص إنقاذًا لحياته قبل تدهور حالته التي تزداد سوءاً يومًا بعد آخر.