شاهد.. أمانة جدة تنفذ طرقًا بطول 100 ألف كم لأحياء شمال وجنوب المحافظة

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إضافة لتركيب 2708 أعمدة إنارة ضمن جهود تحسين الخدمات المقدمة للأهالي

كشفت الإدارة العامة للطرق والجسور بأمانة محافظة جدة عن تنفيذ وتطوير عدد من مشاريع الطرق التي تخدم أحياء شمال وجنوب المحافظة بمجموع أطوال تجاوز الـ 100 ألف كم وخدمتها بـ 2708 أعمدة إنارة، ضمن جهود الأمانة لتحسين الطرق والارتقاء بمستوى خدمات الأحياء على الشوارع والمحاور الرئيسية في أنحاء المدينة.

وأوضح مدير عام الطرق والجسور بأمانة جدة المهندس صالح بن أحمد البخاري أن أعمال إنشاء الطرق تشمل خمسة مشاريع يجري تنفيذها بتكلفة إجمالية تقدر بنحو (345 مليون ريال)، ومنها مشروع سفلتة وأرصفة وإنارة الشوارع والطرق في أحياء جنوب جدة والذي يتضمن توسعة شارع الأميرة البندري الفيصل بحي السنابل جنوب المحافظة بطول 6 كم وعرض 60 مترًا بهدف تحرير الحركة المرورية على الطريق الذي يشهد ازدحاماً مرورياً وكثافة لحركة المركبات كونه مدخلاً رئيسًا لحي السنابل والأحياء المجاورة (الأجاويد، الهدى، الأمير عبدالمجيد، الأمير فواز) فيما تتضمن الأعمال الإنشائية إنارة الطريق بعدد 200 عمود إنارة.

وأضاف البخاري، أن المشروع يشمل تطوير مخططات المنح ومنها مخطط القرينية 101/1400ب ومخطط الخمرة 134ج/س ومخطط الفضيلة 101/1409ب بتنفيذ سفلتة للشوارع الرئيسية والداخلية بإجمالي أطوال يقدر بنحو 36 كم، وتركيب عدد 513 عمود إنارة.

ولفت إلى أن أحياء أبحر الشمالية شمال المحافظة تشهد تنفيذ أربعة مشاريع سفلتة وإنارة تشمل تطوير طريق الملك سعود بطول 1.2 كم وعرض 52 مترًا متضمنًا تركيب 80 عمود إنارة، مشيرًا إلى أن الطريق يعد شريانًا حيويًا ورئيسيًا ويساهم في ربط أحياء أبحر الشمالية ببعضها وتسهيل حركة تنقل قاطني ومرتادي تلك المناطق، فيما تتواصل أعمال أمانة جدة لتطوير شارع عبدالله بن أوس الأنصاري بطول 5 كم وعرض 52 مترًا وإنارته بـ 396 عمود إنارة، ويحد الطريق جنوباً طريق الملك سعود وشمالاً طريق جامعة الأعمال والتكنولوجيا.

وبين أن أمانة جدة شرعت في أعمال سفلتة 54 شارعاً رئيسيًا وداخليًا في مخطط الفيروز بإجمالي أطوال يقدر بنحو 11.5 كم، وتركيب 118 عمود إنارة، بجانب تطوير الشوارع الرئيسية في مخططي الفنار والبحيرات بطول 10.5 كم، ويجري إنارتها بـ 675 عمود إنارة، مشيرًا إلى أن أعمال الطرق تشمل سفلتة 52 شارعًا في حي الياقوت متمثلاً بمخططي النسيم 204/ب وهشام النموذجي 209/ب بمجموع أطوال 12.5 كم وخدمتها بـ 226 عمود إنارة، بالإضافة لتطوير شوارع حي الصواري متمثلاً بمخططي المنتزه الغربي 309/ب ومخطط الأماني 253/ب بمجموع أطوال 18.5 كم والمخدومة بـ 500 عمود إنارة وذلك ضمن مشاريع سفلتة وأرصفة وإنارة الشوارع والطرق في أحياء أبحر الشمالية.

جدير بالذكر أن أمانة جدة تواصل جهودها في تنفيذ عدد من مشاريع الطرق تشمل إنشاء جسور وأنفاق وتأهيل وتطوير طرق ومحاور رئيسية وكذلك أعمال تحسينات وسفلتة وأرصفة وإنارة في شمال وشرق وجنوب ووسط المحافظة، فضلاً عن أعمال الدراسات والتصاميم والتقييم لمشاريع أخرى لتنفيذها مستقبلاً والارتقاء بشبكة الطرق في أنحاء المحافظة.

أمانة محافظة جدة