أخبار عاجلة

مساء dmc يتابع احتمالية حدوث موجه ثانية من فيروس كورونا -
مساء dmc - المتابعة الحقوقية للانتخابات.. أحد أدلة الشفافية والحياد -
مساء dmc - استقبال حافل من المواطنين لمؤمن زكريا عند تصويته في الانتخابات -
مساء dmc - الرئيس السيسي يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب -
مساء dmc - وسائل إعلان أمريكية: جو بايدن يفوز في الانتخابات الرئاسية -
مساء dmc - المصريون ينتخبون.. مساء dmc يتابع اليوم الأول من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب -
انتخابات نواب مصر - محافظ الغربية: غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة لاستقبال أية شكاوي -
انتخابات نواب مصر - استمرار توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات بمدينة نصر -
انتخابات نواب مصر - محافظ الشرقية: لم نستقبل أية شكاوي متعلقة بالعملية الإنتخابية -
انتخابات نواب مصر - دوائر المرحلة الثانية من انتخابات نواب مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

.. "آل الشيخ" للأئمة: مثل ما تقولوا للمصلين استووا قولوا التزموا بالاحترازات

Print
فيديو.. "آل الشيخ" للأئمة: مثل ما تقولوا للمصلين استووا قولوا التزموا بالاحترازات .. "آل الشيخ" للأئمة: مثل ما تقولوا للمصلين استووا قولوا التزموا بالاحترازات
أكّد خلال زيارته التفقدية جامع الخندق أن الإمام هو الحاكم بعد الله ومسؤوليته عظيمة

فيديو..

حثّ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الأئمة بتوجيه المصلين بالأخذ بالإجراءات الاحترازية لضمان سلامتهم من ومتابعة ذلك، مؤكداً أن الإمام هو الحاكم -بعد الله- في المسجد ودوره مهم ومسؤوليته عظيمة أمام الله.

جاء ذلك، عبر مقطع تم توثيقه خلال زيارة الوزير "آل الشيخ"، التفقدية لمسجد الخندق بالمدينة المنوّرة ضمن برنامج زيارته للمنطقة للوقوف على قطاعات الوزارة وتفقد احتياجاتها لتحقيق رسالتها السامية.

وقال "آل الشيخ" للأئمة: "مثلما تلتفتوا للمصلين وتقولوا لهم استووا، قولوا لهم يا إخوان التزموا بالإجراءات الاحترازية واحرصوا على تطبيق البروتوكولات الصحية كافة، فهذا واجبكم وأنتم مسؤولون أمام الله".

واستشهد الوزير بفضل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- في حرصه على تقويم المصلين وضمان استقامة صفوفهم، قائلاً: "كان -رضي الله عنه- يقوّم المصلين بالدرة، ونحن نقول لكم اجتهدوا بالكلام الطيب النافع وكونوا قدوة".

وذكر "آل الشيخ"، أن موجة كورونا اجتاحت أوروبا والمملكة جزء من هذا العالم وينبغي للجميع التعاون والأخذ بتوجيهات القيادة الرشيدة والجهات المختصة لضمان سلامة الجميع من الوباء، سائلاً الله للجميع السلامة والعافية.

وطالب الأئمة بالحرص على الدعوة وفق المنهج الوسطي واختيار الكلام النافع والمحبب للناس بالأسلوب الذي يجمع ولا يفرق بالحكمة والموعظة الحسنة. عبداللطيف آل الشيخ وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مساء dmc يتابع احتمالية حدوث موجه ثانية من فيروس كورونا

مساء dmc يتابع احتمالية حدوث موجه ثانية من فيروس كورونا

مصر تسجل 208 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و12 وفاة

مصر تسجل 208 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و12 وفاة

مصر تسجل 208 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و12 وفاة

مصر تسجل 208 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و12 وفاة

بالفيديو .. "هاريس" تهنئ "بايدن": فعلناها يا جو.. ستكون الرئيس القادم للولايات المتحدة

بالفيديو .. "هاريس" تهنئ "بايدن": فعلناها يا جو.. ستكون الرئيس القادم للولايات المتحدة

شبكة عيون الإخبارية