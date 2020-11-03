أخبار عاجلة

مساء dmc يتابع احتمالية حدوث موجه ثانية من فيروس كورونا -
مساء dmc - المتابعة الحقوقية للانتخابات.. أحد أدلة الشفافية والحياد -
مساء dmc - استقبال حافل من المواطنين لمؤمن زكريا عند تصويته في الانتخابات -
مساء dmc - الرئيس السيسي يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب -
مساء dmc - وسائل إعلان أمريكية: جو بايدن يفوز في الانتخابات الرئاسية -
مساء dmc - المصريون ينتخبون.. مساء dmc يتابع اليوم الأول من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب -
انتخابات نواب مصر - محافظ الغربية: غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة لاستقبال أية شكاوي -
انتخابات نواب مصر - استمرار توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات بمدينة نصر -
انتخابات نواب مصر - محافظ الشرقية: لم نستقبل أية شكاوي متعلقة بالعملية الإنتخابية -
انتخابات نواب مصر - دوائر المرحلة الثانية من انتخابات نواب مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مكة.. مخالفات بالجملة على "أفران التميس" تنتهي بتطبيق اللائحة البلدية

Print
مكة.. مخالفات بالجملة على "أفران التميس" تنتهي بتطبيق اللائحة البلدية مكة.. مخالفات بالجملة على "أفران التميس" تنتهي بتطبيق اللائحة البلدية
11 مخالفة صحية إضافة إلى 7 ملاحظات على المواقع والتجهيزات

مكة.. مخالفات بالجملة على

رصدت وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدّسة، عدداً من المُخالفات الصحية على "أفران التميس" بمكة المكرّمة في نطاق بلديتَي العمرة والشرائع، ضمن الحملة التصحيحية الموسعة على المخابز وأفران بيع التميس؛ للتأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات الصحية والمُحافظة على الصحة العامة.

وكشفت بلدية العمرة الفرعية عن ضبط 11 مخالفة صحية، إضافةً إلى رصد 7 ملاحظات على مواقع الأفران وتجهيزاتها، وأشارت البلدية إلى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المحال المخالفة.

ورصدت بلدية الشرائع الفرعية في نطاقها الإشرافي نقصاً في وزن الخُبز، واستخدام أكياس النايلون أو قِطع الكرتون الملوّثة، وعدم الالتزام باستخدام الأطباق الورقية النظيفة في عدد من المخابز والأفران، إضافةً إلى مخالفة الشروط الصحية للمنشآت، مؤكدةً ضبط جميع التجاوزات واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين.أمانة العاصمة المقدسة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أحداث "سبق" في أسبوع.. الماراثون الأمريكي.. ونهاية "هياط" الأرقام المليونية لمشاهير التواصل.. أحداث ساخنة أشعلت الأسبوع الماضي

أحداث "سبق" في أسبوع.. الماراثون الأمريكي.. ونهاية "هياط" الأرقام المليونية لمشاهير التواصل.. أحداث ساخنة أشعلت الأسبوع الماضي

أحداث "سبق" في أسبوع.. الماراثون الأمريكي.. ونهاية "هياط" الأرقام المليونية لمشاهير التواصل.. أحداث ساخنة أشعلت الأسبوع الماضي

أحداث "سبق" في أسبوع.. الماراثون الأمريكي.. ونهاية "هياط" الأرقام المليونية لمشاهير التواصل.. أحداث ساخنة أشعلت الأسبوع الماضي

راتب ضخم وسينما ومنتجع للاستجمام.. تعرَّف على مزايا الرئيس الجديد للولايات المتحدة

راتب ضخم وسينما ومنتجع للاستجمام.. تعرَّف على مزايا الرئيس الجديد للولايات المتحدة

"متمم" يناقش مستقبل العولمة وأبعادها الاقتصادية اليوم

"متمم" يناقش مستقبل العولمة وأبعادها الاقتصادية اليوم

شبكة عيون الإخبارية