"دهانات الجزيرة" ترعى حملة "شواطئنا نحميها" تعزيزاً للسلوك الإيجابي للحفاظ على البيئة

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لحماية الموارد البحرية الطبيعية وسعياً لخلوّ سواحل المملكة من التلوّث

رعت "دهانات الجزيرة"، عملاق صناعة الدهانات والألوان عالية الجودة والحلول الإنشائية في المملكة والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حملة "شواطئنا نحميها" التي شهدتها أخيراً شواطئ منطقة عسير، وتنظّمها وزارة البيئة والمياه والزراعة، ويعهد بتنفيذها للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي في جميع المدن والمحافظات الساحلية.

وأفاد الرئيس التنفيذي للشركة عبد الله بن سعود الرميح، بأن "دهانات الجزيرة" هي أول شركة دهانات وطنية تستثمر في خدمة البيئة وحمايتها والإنسان وصحته من خلال تبنّي المعايير والمواصفات العالمية الناظمة في قطاع الدهانات، لافتاً إلى أن رعايتها حملة "شواطئنا نحميها" تأتي في إطار مسؤوليتها الاجتماعية، كشركة وطنية رائدة، تسعى لحماية المجتمع والبيئة، وتعزيز السلوك الإيجابي للحفاظ على البيئة، والإسهام في توعية المجتمع بمخاطر الملوثات على البيئة البحرية.

وأضاف الرميح أن "دهانات الجزيرة" تحرص على تصنيع منتجات مسؤولة بيئياً، تتميز بالحداثة والجودة العالية والأمان البيئي والابتكار، ومنها -على سبيل المثال لا الحصر- مجموعة "الجزيرة نوفل"، دهان التشطيبات الداخلية، الصحي والمقاوم للبقع والبكتيريا وانتشار اللهب والقابل للغسيل، ودهان "الجزيرة أوكسي كير"، طلاء تنقية الهواء الداخلي للأبنية من الفورمالدهيد، ليبقى صحياً وآمناً.

وأشار إلى أن الشركة رفعت منذ أوائل القرن الحادي والعشرين شعار "لبيئةٍ أكثر صحّةً ونقاءً"، وحصلت على شهادة نظام إدارة البيئة ISO14001 كما حصلت على شهادة OHSAS 18001:2007 "نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية"، المؤكّدة لكفاءتها التصنيعية وبيئة عملها الآمنة والصحية المعززة للإنتاجية، وتطابق منتجاتها مع معايير الجودة والمعايير الصحية والبيئية، وانسجامها مع مفهوم الأبنية الخضراء المستدامة.

وأردف الرميح، قائلاً: حملت "دهانات الجزيرة" مشعل الريادة على مستوى شركات الدهانات السعودية في إنتاج طلاء للسفن مقاوم للعوالق البحرية خالٍ من مادة TBT المحظورة دولياً لدورها في التلوث وتسمم الكائنات البحرية النباتية والحيوانية، وإحداثها خللاً في جينات بعض الكائنات الحيّة وصفاتها الوراثية، مؤدية لفقدان التوازن في النظام البيئي البحري.

وتهدف حملة "شواطئنا نحميها" إلى نشر الوعي البيئي لدى المجتمع بأهمية الحفاظ على بيئة المناطق الساحلية والمرافق العامة، وتشجيع العمل التطوعي في هذا الجانب وتحفيز المجتمع بضرورة المحافظة على البيئة البحرية وصون مواردها الطبيعية، وبقاء سواحل المملكة نظيفة خالية من التلوث، ويشارك في الحملة عدد كبير من القطاعات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات والناشطين في مجال حماية البيئة.

ونظّمت وزارة البيئة والمياه والزراعة حملة #شواطئنا_نحميها، في ظل ما كشفته الدراسات من تهديدات محدقة تواجهها البيئة البحرية، حيث إن 136 ألف كائن بحري يموت سنوياً بسبب مخلّفات الصيد، وهناك 640 ألف طن من معدات الصيد مفقودة في البحار، فيما يصل من الأرض إلى البحر 8 ملايين طن مربع من البلاستيك سنوياً، وكلها تهدد الكائنات البحرية بشكل كبير جداً.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمنطقة الجنوبية كرّمت "دهانات الجزيرة" لقاء رعايتها الحملة، حيث تسلّم مدير السلامة والصحة المهنية في الشركة المهندس سلطان منصور القحطاني، شهادة شكر وتقدير بهذه المناسبة.

دهانات الجزيرة