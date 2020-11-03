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مباريات الليلة بدوري أبطال أوروبا.. صدام بين الريال والإنتر والليفر على موعد مع الحسم

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مباريات الليلة بدوري أبطال أوروبا.. صدام بين الريال والإنتر والليفر على موعد مع الحسم مباريات الليلة بدوري أبطال أوروبا.. صدام بين الريال والإنتر والليفر على موعد مع الحسم
نزهة كروية للبايرن وبورتو في لقاء متكافئ مع مارسيليا  و"السيتي" يواجه "أولمبياكوس "

مباريات الليلة بدوري أبطال أوروبا.. صدام بين الريال والإنتر والليفر على موعد مع الحسم

تتواصل مساء اليوم الثلاثاء، منافسات مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا، بإقامة ثماني مباريات لحساب الجولة الثالثة.

وستتجه الأنظار، على وجه الخصوص، إلى موقعة ريال مدريد الإسباني وضيفه إنتر ميلان الإيطالي، على اعتبار أن الخاسر في هذا اللقاء، ستتقلص حظوظه بشكل كبير في بلوغ الدور ثمن النهائي، وفي المجموعة الرابعة يحاول ليفربول اليوم حسم صدارته للمجموعة برصيد 6 نقاط من انتصارين ويلاحقه أتالانتا الايطالي صاحب الـ 4 نقاط، في انتظار ما ستسفر عنه مواجهتهما اليوم.

وفيما يلي جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء، حسب توقيت مكة المكرّمة.

المجموعة الأولى

لوكوموتيف موسكو الروسي # أتلتيكو مدريد الإسباني – الساعة 20:55

ريد بول سالزبورغ النمساوي # بايرن ميونيخ الألماني – الساعة 23:00

المجموعة الثانية

شاختيور دونيتسك الأوكراني # بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني – الساعة 20:55

ريال مدريد الإسباني # إنترميلان الإيطالي – الساعة 23:00

المجموعة الثالثة

مانشستر سيتي الإنجليزي # أولمبياكوس اليوناني – الساعة 23:00

بورتو البرتغالي # مارسيليا الفرنسي – الساعة 23:00

المجموعة الرابعة

ميتييلاند الدنماركي # أياكس أمستردام الهولندي – الساعة 23:00

أتالانتا الإيطالي # ليفربول الإنجليزي – الساعة 23:00.دوري أبطال أوروبا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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