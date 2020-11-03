"وهن عضلي وبيل".. استئصال منظاري يُنقذ مريضة بجدة من الغدة الزعترية

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ضعف عضلات وزغللة بالعين بفعل التضخم.. وأجسام مضادة تعطل المستقبلات

نجح -بفضل الله- فريق طبي بمجمع الملك عبدالله الطبي في جدة، في إجراء عملية متقدمة لاستئصال الغدة الزعترية باستخدام منظار جراحي للصدر؛ وذلك لمريضة مصابة بمرض الوهن العضلي الوبيل؛ حيث كانت تعاني أعراض ضعف العضلات وزغللة في العين، بسبب تضخم في الغدة الزعترية التي تقوم في الوضع المرضي بإفراز أجسام مضادة تُعطل عمل المستقبلات العصبية في عضلات الجسم.

هذا وقد تمت مناظرة الحالة وتشخيصها وتبين بعد إجراء الكشف الطبي على الحالة وعمل الفحوصات الطبية اللازمة والأشعة المقطعية كافة، وجود تضخم في الغدة، وقد تقرر إجراء عملية لإزالة الغدة الزعترية التي تجرى غالباً بشق جراحي في عظمة القفص في الصدر.

وتم تجهيز المريضة للعملية لإجراء استئصال الغدة الزعترية؛ وذلك باستخدام منظار جراحي للصدر من خلال عمل ثلاث فتحات لا تتعدى عشرة ملليمترات في الجهة اليسرى من الصدر، وتم استئصال الغدة بالكامل دون حدوث أي مضاعفات للحالة، ولله الحمد؛ حيث تعد هذه العملية من العمليات المتطورة التي تساعد على تجنب الشق الجراحي ومضاعفاته وتقليل مدة التنويم.

وبفضل الله، تكللت العملية بالنجاح وبعدها نقلت المريضة إلى أجنحة العناية تحت الملاحظة وهي في حالة صحية جيدة؛ حيث غادرت المريضة المجمع الطبي في اليوم الثاني من العملية وحالتها مستقرة، ولله الحمد.

فريق طبي