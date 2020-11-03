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رسالة من "خالد الفيصل" إلى الإنسان السعودي.. شاهد

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رسالة من "خالد الفيصل" إلى الإنسان السعودي.. شاهد رسالة من "خالد الفيصل" إلى الإنسان السعودي.. شاهد
خلال اجتماع مشروع الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية

رسالة من

وجّه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل، رسالة للإنسان السعودي خلال اجتماع مشروع الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية بالمنطقة.

كان "الفيصل" قد ترأس اجتماعاً لمناقشة آليات الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية بالمنطقة، وهي إحدى المبادرات الريادية لملتقى مكة الثقافي في موسمه الحالي؛ تحت شعار "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي".

و‏تستفيد من تنفيذ مشروع الربط الإلكتروني، أكثر من 100 جهة حكومية في جميع محافظات منطقة مكة المكرّمة، بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، وبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر)، وشركة عِلم. مستشار خادم الحرمين الشريفين خالد الفيصل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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