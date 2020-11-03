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"مكتشف الثغرات السعودي" يصل لخطرين بـ"Oracle".. والشكر رسمي

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مراسلات تجمعه بجهات دولية بينها "ناسا" و"سيمنس" بشأن ما توصل إليه سابقاً

تمكّن عضو هيئة التدريس بكلية الحاسب الآلي بالليث رئيس قسم تقنية المعلومات الدكتور مروان بن علي البحر، من اكتشاف ثغرتين أمنيتين خطرتين في شركة Oracle العالمية.

وبيّن "البحر"، أن الثغرتين تسمحان للمهاجم بتنفيذ هجمات تمكّنه من اجتياز وقراءة الملفات الحساسة على النظام، مشيراً إلى أن سبب الثغرة الأمنية يعود إلى نقص في التحقق الصحيح من صحة الإدخال لعناوين URL في طلبات HTTP التي بدورها تسمح للمهاجم بقراءة الملفات الحساسة على النظام.

وقدمت له شركة Oracle شكرها وتقديرها في موقعها الرسمي الذي يتضمن أهم التحديثات الأمنية الذي يصدر كل ثلاثة أشهر.

يُذكر أن الدكتور مران البحر كان قد قام باكتشاف ثغرات أخرى لدى عدد من الجهات العالمية، مثل Google - Harvard university- siemens - NASA وغيرها، وما زال هناك عديد من المراسلات بينه وبين عدد من الجهات الدولية بخصوص ثغرات أمنية يجري العمل على حلها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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