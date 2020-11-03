أخبار عاجلة

مساء dmc يتابع احتمالية حدوث موجه ثانية من فيروس كورونا -
مساء dmc - المتابعة الحقوقية للانتخابات.. أحد أدلة الشفافية والحياد -
مساء dmc - استقبال حافل من المواطنين لمؤمن زكريا عند تصويته في الانتخابات -
مساء dmc - الرئيس السيسي يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب -
مساء dmc - وسائل إعلان أمريكية: جو بايدن يفوز في الانتخابات الرئاسية -
مساء dmc - المصريون ينتخبون.. مساء dmc يتابع اليوم الأول من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب -
انتخابات نواب مصر - محافظ الغربية: غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة لاستقبال أية شكاوي -
انتخابات نواب مصر - استمرار توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات بمدينة نصر -
انتخابات نواب مصر - محافظ الشرقية: لم نستقبل أية شكاوي متعلقة بالعملية الإنتخابية -
انتخابات نواب مصر - دوائر المرحلة الثانية من انتخابات نواب مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

ماذا لو فاز "بايدن"؟.. يوم الحسم في الانتخابات الأمريكية والتحديات تاريخية

Print
ماذا لو فاز "بايدن"؟.. يوم الحسم في الانتخابات الأمريكية والتحديات تاريخية ماذا لو فاز "بايدن"؟.. يوم الحسم في الانتخابات الأمريكية والتحديات تاريخية
صراع مستمر منذ أسابيع عدة يسدل ستاره اليوم وإعلان نتائجه قد يطول كثيراً

ماذا لو فاز

يحسم الأمريكيون، اليوم الثلاثاء، الصراع الانتخابي، المستمر منذ أسابيع عدة، بين الرئيس الحالي الجمهوري دونالد ، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.

وباختيار مَن يفوز بمنصب رئيس الولايات المتحدة، يكون الأمريكيون قد اختاروا كذلك نائب الرئيس.

وفي حال فاز "بايدن" في الانتخابات، ستكون وللمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة، السيدة الأولى، جيل تريسي بايدن، أستاذة حصلت على الدكتوراه في اللغة الإنجليزية.

كذلك سيتم في الوقت ذاته انتخاب 35 عضواً في مجلس الشيوخ، وجميع أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 435، و13 من حكام الولايات والأقاليم والحكومات المحلية.

وتجري الانتخابات الرئاسية هذه السنة في ظروف استثنائية، بسبب تفشي وباء كورونا، ما فرض كذلك إجراءات استثنائية وجعل التصويت يكون عن طريق البريد بدل التوجه إلى صناديق الاقتراع، وهو ما سيجعل عملية فرز الأصوات أكثر صعوبة، وإعلان النتائج قد يتطلب وقتاً أكثر من العادة.

ووفق " اليوم" يخشى كثيرون في الولايات المتحدة من أنه في حال كانت النتيجة متقاربة للغاية، فإن الانتخابات هذه السنة قد تواجه تحديات قانونية بشأن بطاقات الاقتراع المرفوضة، مما يؤدي إلى مزيد من تأخير إعلان النتيجة.

ومن أكثر الأسباب التي قد تؤدي عادة إلى رفض بطاقات الاقتراع هو وصولها بالبريد بعد فوات الأوان، وعدم إدراجها في عملية الفرز، فضلاً عن أسباب أخرى، كأن يكون التوقيع عليها غير واضح.جو بايدن دونالد ترامب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
ماذا لو رفض ترامب مغادرة البيت الأبيض؟ .. هذا ما سيحدث معه

ماذا لو رفض ترامب مغادرة البيت الأبيض؟ .. هذا ما سيحدث معه

ماذا لو رفض ترامب مغادرة البيت الأبيض؟ .. هذا ما سيحدث معه

ماذا لو رفض ترامب مغادرة البيت الأبيض؟ .. هذا ما سيحدث معه

رداً على إعلان فوز "بايدن".. حملة "ترامب": الانتخابات لم تنته بعد

رداً على إعلان فوز "بايدن".. حملة "ترامب": الانتخابات لم تنته بعد

رداً على إعلان فوز "بايدن".. حملة "ترامب": الانتخابات لم تنته بعد

رداً على إعلان فوز "بايدن".. حملة "ترامب": الانتخابات لم تنته بعد

شبكة عيون الإخبارية