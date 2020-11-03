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سهم "أرامكو" يصعد بعد الإعلان عن نتائج الربع الثالث

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سهم "أرامكو" السعودية يصعد بعد الإعلان عن نتائج الربع الثالث سهم "أرامكو" يصعد بعد الإعلان عن نتائج الربع الثالث
الشركة أعلنت صباحاً تحقيق ربح صافٍ بلغ 11.8 مليار دولار

سهم

ارتفع سعر سهم "أرامكو"، اليوم الثلاثاء، بعدما أعلنت الشركة تحقيق ربح صافٍ في الربع الثالث من العام الجاري بلغ 11.8 مليار دولار.

ووفقا لموقع "بلومبرغ" فقد صعد سهم "أرامكو" اليوم، بنسبة 1.02% إلى 34.55 ريال سعودي.

وفي وقت سابق، اليوم، أعلنت شركة الزيت العربية ، تسجيل صافي ربح بعد الزكاة والضريبة بلغ 131.3 مليار ريال مع انتهاء أول تسعة أشهر في 2020، مقابل تسجيلها أرباحاً بلغت 255.7 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام السابق، بانخفاض 48.6 في المائة.

وتأثر صافي الدخل للتسعة أشهر الأولى من عام 2020 البالغ 131.31 مليار ريال بشكل أساس بانخفاض النفط الخام وحجم المبيعات، وضعف هوامش الربح في أعمال التكرير والكيميائيات، مقارنة بصافي الدخل الذي حققته الشركة للفترة ذاتها من عام 2019 البالغ 255.71 مليار ريال سعودي (68.19 مليار دولار أمريكي).

وقابل ذلك جزئيًا الآثار الإيجابية المتمثلة في انخفاض ريع إنتاج النفط الخام، وانخفاض ضرائب الدخل والزكاة نتيجة انخفاض الأرباح، وارتفاع الدخل الآخر المتعلق بمبيعات منتجات الغاز.

كما حققت الشركة صافي ربح بلغ 44.2 مليار ريال خلال الربع الثالث من 2020، بانخفاض 44.6 في المائة عن الربع نفسه من 2019، مقارنة بـ 79.84 مليار ريال للربع ذاته من العام السابق.

ويعكس بشكل أساس تأثير انخفاض أسعار النفط الخام وحجم المبيعات، وضعف هوامش الربح في أعمال التكرير والكيميائيات. وقابل ذلك جزئيًا الانخفاض في ريع إنتاج النفط الخام الناشئ عن تراجع الأسعار وحجم المبيعات، وكذلك الانخفاض في معدل الريع من 20 في المائة إلى 15 في المائة، وانخفاض ضرائب الدخل والزكاة نتيجة انخفاض الأرباح، وارتفاع الدخل الآخر المتعلق بمبيعات منتجات الغاز.أرامكو السعودية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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