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3800 مستفيد من مبادرة "تواصلنا معك لسلامتك" للتوعية بفيروس كورونا بجدة

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3800 مستفيد من مبادرة "تواصلنا معك لسلامتك" للتوعية بفيروس كورونا بجدة 3800 مستفيد من مبادرة "تواصلنا معك لسلامتك" للتوعية بفيروس كورونا بجدة

3800 مستفيد من مبادرة

نفّذ مركز الرعاية الصحية الأولية خالد النموذجي، التابع لمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، مبادرة "تواصلنا معك لسلامتك"؛ للتوعية بفيروس كورونا كوفيد 19، عبر الاتصال الهاتفي ليستفيد منها 3800 مراجع.

وتهدف المبادرة المنفذة خلال الأشهر الماضية، إلى توعية وتثقيف المراجعين حول جائحة كورونا؛ لتشمل التعريف بفيروس كورونا، وما هو مرض كوفيد 19، وماهي أعراضه وكيفية الوقاية منه، وأهمية اتباع الإجراءات الاحترازية مثل الالتزام بلبس الكمامة لتجنب نشر العدوى والمواظبة على تعقيم أو غسل اليدين بالماء والصابون مدة 40 ثانية، وتجنب الأماكن المزدحمة، والمحافظة على مسافة مترين بين الآخرين، وكيفية التعامل بالطريقة الأصح في حال الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا، وأيضًا كيفية التعامل مع المخالطين، وكيفية استخدام تطبيقات وزارة الصحة، وتطبيق تباعد، وتطبيق صحتي، وتطبيق تطمن، وتطبيق موعد، وآلية الاستفادة منها، بالإضافة إلى أهمية الحرص على أخذ الأطفال للتحصينات.

وجاءت المبادرة لتعزيز جهود وزارة الصحة التوعوية لمكافحة جائحة كورونا للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين، ومن ضمن الإجراءات الاحترازية التي ينفذها المركز لمراجعيه توصيل الأدوية لمرضى الأمراض المزمنة لسلامتهم ووقايتهم من كوفيد19 ومنع انتشاره.

ويواصل المركز توعية زواره ومراجعيه بشكل دوري نحو السلوكيات الصحية الأفضل التي تعزز ثقافتهم في مواجهة الفيروسات والأمراض، وتسهم في بناء مجتمع خالٍ من الأمراض، والوقاية من فيروس كورونا المستجد، وحثهم على الالتزام بالتدابير الوقائية وتطبيق جميع البروتوكولات الرسمية المعتمدة للإجراءات الوقائية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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