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"المراهق ومركبة الشحن والسرعة الجنونية".. 3 ضبطيات مرورية بين جدة والرياض

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إعلان صباحي وإحالة الجميع إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة عليهم نظاماً

كشف حساب المرور السعودي، اليوم، عن 3 ضبطيات تم تداول مقاطع لها عبر مواقع التواصل؛ حيث تمكّن مرور الرياض من ضبط قائد مركبة عكس السير في حي قرطبة.

وقال "المرور"، عبر حسابه في "تويتر"، حول هذه الواقعة: "مرور منطقة الرياض يضبط قائد مركبة تابعة لإحدى شركات خدمات الشحن، بعد أن قام بالقيادة عكس اتجاه السير بحي قرطبة، وستتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور".

وفي واقعة أخرى تفاعل "المرور" مع شكوى وصلت إليه على "تويتر" بمقطع ، قال صاحبه إنه يرصد مراهقاً يمارس التفحيط بسيارة نوع هيونداي H1 (باص)؛ حيث أكد المرور في رده على المبلغ: "نشكر لكم اهتمامك وحرصك ونفيدك بأنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام".

والواقعة الثالثة كانت في جدة؛ حيث أعلن مرور محافظة جدة، صباح اليوم، ضبط قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية جداً "جنونية"، معرّضاً حياته وحياة الآخرين للخطر، وستتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

الإدارة العامة للمرور

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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