سكانها 12 شخصًا.. من هذه القرية الصغيرة انطلق التصويت بالانتخابات الأمريكية

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اتبعت تقليدًا معتمدًا منذ 1960 أكسبها لقب "الأولى في البلاد"

انطلقت، رمزيًّا، انتخابات الرئاسة الأمريكية، مع بدء إدلاء ناخبي قرية صغيرة تدعى "ديكسفيل نوتش"، بأولى الأصوات بحلول منتصف ليل الاثنين الثلاثاء.

ويبلغ عدد سكان القرية الصغيرة 12 شخصًا، وتقع في غابات نيوهامشير قرب الحدود الكندية، شمال شرقي الولايات المتحدة.

ووفق "سكاي نيوز"، فبتصويت السكان هناك، تكون "ديكسفيل نوتش" قد اتبعت تقليدًا معتمدًا منذ 1960، أكسبها لقب "الأولى في البلاد"، وتحذو حذوها قرية ميلسفيلد المجاورة التي تصوّت كذلك خلال الليل.