ترامب: سأظل في البيت الأبيض 4 سنوات جديدة

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قال: "سنحقق الفوز مجدداً.. لنجعل أميركا عظيمة مجدداً"

أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تفاؤله بالفوز بولاية رئاسية جديدة في الانتخابات التي يخوضها أمام خصمه جو بايدن، قائلاً إنه "سيظل 4 سنوات جديدة في البيت الأبيض".

وفي مؤتمر صحفي اختتم به ترامب حملته الانتخابية قبل ساعات من بدء التصويت، توقع أن يحقق "فوزاً رائعاً"، مضيفاً: "سنحقق الفوز مجدداً.. وسنفوز بولاية جديدة".

وأشار ترامب إلى أنه حقق أرقاماً اقتصادية "رائعة" خلال سنوات حكمه، منوهاً إلى أنه في حال فوزه "فسيدعم القطاع الصناعي في البلاد".

واستطرد في حديثه وهو يرتدي قبعة تحمل شعار حملته الانتخابية "لنجعل أميركا عظيمة مجدداً": "لقد حققنا تقدماً على صعيد الناتج المحلي".

وفي هذا السياق، اتهم الرئيس الأميركي غريمه في الانتخابات، جو بايدن، بأنه "يريد رفع الضرائب على الشعب الأميركي".

ووفق "سكاي نيوز" فيما يتعلق بقوانين الهجرة وأمن الحدود الأميركية، قال: "سنواصل بناء الجدار مع المكسيك"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن إدارته توافق على استقبال الأجانب "شرط التزامهم بالقوانين".دونالد ترامب