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الغذاء والدواء: لا دليل علمياً عن ارتباط لقاح الإنفلونزا الموسمية بإضعاف المناعة

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الغذاء والدواء: لا دليل علمياً عن ارتباط لقاح الإنفلونزا الموسمية بإضعاف المناعة الغذاء والدواء: لا دليل علمياً عن ارتباط لقاح الإنفلونزا الموسمية بإضعاف المناعة
قالت: يجاز سنوياً من الهيئة وهو آمن وفعال في تخفيف أعراض الإصابة ونزلات البرد

الغذاء والدواء: لا دليل علمياً عن ارتباط لقاح الإنفلونزا الموسمية بإضعاف المناعة

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أنه لا يوجد دليل علمي مُثبت عن ارتباط لقاح الإنفلونزا الموسمية بإضعاف المناعة ضد (كوفيد-19)، وإن ما تم تداوله حول ذلك لا صحة له.

وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: لا يوجد دليل علمي مُثبت عن ارتباط لقاح الإنفلونزا الموسمية بإضعاف المناعة ضد فيروس كورونا (كوفيد-19)، وما تم تداوله في المقطع لا صحة له.

وأضافت: لقاح الإنفلونزا يجاز سنوياً من الهيئة العامة للغذاء والدواء، بأنه آمن وفعال في تخفيف أعراض الإصابة بالإنفلونزا ونزلات البرد، وخصوصاً لفئات كبار السن ومَن لديهم

أمراض مزمنة وضعف في الجهاز المناعي، ولا توجد في الوقت الحالي أدلة وبراهين

علمية تثبت إمكانية أن يكون إعطاء لقاح الإنفلونزا الموسمية سبباً في إضعاف المناعة ضد فيروس (كوفيد-19).الهيئة العامة للغذاء والدواء

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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