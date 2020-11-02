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"الصحة العالمية" تحذر من وصول المستشفيات إلى طاقتها الاستيعابية القصوى من جراء "كورونا"

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"الصحة العالمية" تحذر من وصول المستشفيات إلى طاقتها الاستيعابية القصوى من جراء "كورونا" "الصحة العالمية" تحذر من وصول المستشفيات إلى طاقتها الاستيعابية القصوى من جراء "كورونا"
"غيبريسوس" أكد أن ذلك يشكل خطرًا على المرضى والعاملين الصحيين

أكد مدير منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الاثنين، أن بعض البلدان تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في عدد حالات الإصابة خصوصًا في أوروبا والولايات المتحدة, مؤكدًا أنه ما زال هناك فرصة لتغيير الأوضاع عبر الاختبار والعزل والعلاج.

وتفصيلاً، حذر غيبريسوس خلال مؤتمر صحفي عقدته المنظمة عبر تقنية الاتصال المرئي حول آخر مستجدات (كوفيد 19) اليوم، من أن المستشفيات تصل إلى استنفاد طاقتها الاستيعابية لاستقبال الحالات، مما يشكل خطرًا على المرضى والعاملين الصحيين.

وقال غيبريسوس : إن المنظمة تراقب الوضع عن كثب في الفلبين بعد الإعصار الذي ضربها، وستعمل مع حكومة الفلبين لتوفير مستلزمات الطوارئ للمتضررين.

بعد ذلك, استعرض عددٌ من المسؤولين الصحيين تجارب بلدانهم الناجحة في مواجهة الجائحة في جمهورية كوريا وجنوب إفريقيا وسيريلانكا.

وأوضحت المسؤولة التقنية لكوفيد 19 الدكتورة ماريا فان كيركوف، أن المنظمة تقوم بدراسة معرفة انتشار الفيروس في الهواء والأماكن المغلقة، بمشاركة منظمات متخصصة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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